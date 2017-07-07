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شاهد ماذا يفعل ليونيل ميسي- جنون ميسي عندما يكون محاصر من عدة لاعبين
كاتب الموضوع
SAIDZANT
تاريخ النشر
7 جويلية 2017
الكلمات الدلالية
اخبار الكرة
اهداف ميسي
جنون المعلقين
حفيظ دراجي
زواج ميسي
عصام الشوالي
ليونيل ميسي
مراوغات
مهارات ميسي
SAIDZANT
:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جوان 2016
المشاركات
11
النقاط
3
7 جويلية 2017
#1
misterkhaled
:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 جويلية 2017
المشاركات
52
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Skikda/Algeria
25 جويلية 2017
#2
ما تعجبني كثير زوجته
ع
عبده صالح الوحش
:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 سبتمبر 2020
المشاركات
5
النقاط
0
العمر
35
محل الإقامة
cairo
الجنس
ذكر
منذ 59 دقيقة
#3
لا شك
ليونيل ميسي
لاعب كبير
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