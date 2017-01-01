إِسْمَعْ

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏10 جويلية 2017.

  1. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

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    batna
    [​IMG]
    إِسْمَعْ يآ صهيوني
    اليوم أْنا ثائرْ
    عدنا للوطن
    ب القلب ،
    واليد
    بـ الدم ،
    في ذهني
    أنــــــــــــــــــــــــــآ حآئرْ
    و بـ يدي نآر أشعل بهآ تل أبيبـ
    واجعل منكم ومنها لهيبـــــــــــــــــــــــــــ
    خلف الحدود انا ثائرْ
    انا كالرعود في وجه اليهود ناظرْ
    ثورتي لن أْخفيها
    لن أخفي المحاصلْ
    لـ انني أعرف ان لي رب سوف يحميها
    لست من الهلع بـ ناكرْ
    رباه من الهم إحميها
    رباه من الهم إحميها
    رباه من الهم إحميها
    من الموت إحميها
    من الذل والضعف إحميها
    واليهود من الهلاك سويها
    يا إلهي يا معين
    انت المعين فأنصر جندنا و جند المسلمين
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء

     
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    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏10 جويلية 2017
    #1
  2. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    عبر الأزمنة تبث أن المستعمر لا يدوم على أرض أصحابها

    وأن الإيمان يغلب القوة وأن لا عزة لنا إلا بالدين

    فيوم تتوحد الصفوف من أجل قضية إسلامية لن يبقى وجود للظالمين

    دائما مميزة سلمت أناملك
     
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    الأزرق الملكي, ‏10 جويلية 2017
    #2
  3. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

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    منكم تعلمنآ الأحرف
    صانعة للأمل دائمة
    ربي يوحد صفوفنا ونرجع
    أرضنا
    دمت أخي أيضا
     
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    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏10 جويلية 2017
    #3
  4. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    خيبر خيبر يا يهود جند محمد سيعود
    يعطيك الصحة فوفة
     
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    يونس قاسم, ‏10 جويلية 2017
    #4
  5. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

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    الله يحفظك لعزيز نعم سنعود لم يبقا الكثير
     
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    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏10 جويلية 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    رائعة هي الكلمات
    ومنسقة هي العبارات
    بإذن الله سيظهر الحق ويزهق الباطل
    بارك الله فيك
    تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    حلم كبير, ‏17 جويلية 2017 على 22:26
    #6

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