إِسْمَعْ يآ صهيوني اليوم أْنا ثائرْ عدنا للوطن ب القلب ، واليد بـ الدم ، في ذهني أنــــــــــــــــــــــــــآ حآئرْ و بـ يدي نآر أشعل بهآ تل أبيبـ واجعل منكم ومنها لهيبـــــــــــــــــــــــــــ خلف الحدود انا ثائرْ انا كالرعود في وجه اليهود ناظرْ ثورتي لن أْخفيها لن أخفي المحاصلْ لـ انني أعرف ان لي رب سوف يحميها لست من الهلع بـ ناكرْ رباه من الهم إحميها رباه من الهم إحميها رباه من الهم إحميها من الموت إحميها من الذل والضعف إحميها واليهود من الهلاك سويها يا إلهي يا معين انت المعين فأنصر جندنا و جند المسلمين الہٰوردة الہٰسہٰوداء