السلام عليكم



عبر الأزمنة تبث أن المستعمر لا يدوم على أرض أصحابها



وأن الإيمان يغلب القوة وأن لا عزة لنا إلا بالدين



فيوم تتوحد الصفوف من أجل قضية إسلامية لن يبقى وجود للظالمين



دائما مميزة سلمت أناملك ​