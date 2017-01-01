لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه

إقتباس لمشاركة العَنْقَاءُ: أظن والله أعلم الناس وعات لهذا الأمر وليس مثل وقت الجاهلية تزويج إكراها لها

الحمد الله الإسلام وضح وفصل في الأمر ، هذا وقد لاحظت التقيد بالأمر في كل بيت جزائري ولو نسأل أى أحد في الأمر يقول فعلاً الوالدين شاورونا وأعطيناهم أمرنا

وشكرًا لك أختي أسماء موضوع مفيد ومهم ، تحياتي لشخصك إضغط للتوسيع...

شكرآ لک أخي على المرور الطيب

صدقت فيما قلت و رغم وعي الشعب الجزائري و مختلف الشعوب العربية بأنه لا يجوز تزويج الفتاة من شخص لا ترغب به

إلا أنها لازالت بعض العائلات تفرض ذلك على بناتها بسبب تفشي بعض الظواهر مثل العلاقات الغرامية فعندما ترفض الفتاة الزواج من شخص غير الذي تحبه تلجأ العائلة لتزويجها كرها





نسأل الله الستر لجميع بنآت المسلمين والمسلمات

بارك الله فيك على المرور العطر ​