لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏10 جويلية 2017.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته


    ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟


    لا يجوز ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها))[1]، فليس له أن يرغمها على شخص لا ترضاه ولو كان تقياً، وإنما ينصح لها، ويشير عليها بما يراه خيراً لها.

    ويشرع لها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الخاطب رجلاً صالحاً، فيسن لها أن تطيعه، وأن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته إذا كانت لا ترضي هذا الخاطب للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.






    [1] رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 14211.


    المصدر

    لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه - الموقع الرسمي للإمام ابن باز
     
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    عآشقة الجنـة, ‏10 جويلية 2017
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام
    بارك الله فيك
     
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    يزيد 05, ‏10 جويلية 2017
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    و فيك بارك الرحمن
     
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    عآشقة الجنـة, ‏10 جويلية 2017
    #3
  4. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    أظن والله أعلم الناس وعات لهذا الأمر وليس مثل وقت الجاهلية تزويج إكراها لها
    الحمد الله الإسلام وضح وفصل في الأمر ، هذا وقد لاحظت التقيد بالأمر في كل بيت جزائري ولو نسأل أى أحد في الأمر يقول فعلاً الوالدين شاورونا وأعطيناهم أمرنا
    وشكرًا لك أختي أسماء موضوع مفيد ومهم ، تحياتي لشخصك
     
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    العَنْقَاءُ, ‏10 جويلية 2017
    #4
  5. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    شكرآ لک أخي على المرور الطيب
    صدقت فيما قلت و رغم وعي الشعب الجزائري و مختلف الشعوب العربية بأنه لا يجوز تزويج الفتاة من شخص لا ترغب به
    إلا أنها لازالت بعض العائلات تفرض ذلك على بناتها بسبب تفشي بعض الظواهر مثل العلاقات الغرامية فعندما ترفض الفتاة الزواج من شخص غير الذي تحبه تلجأ العائلة لتزويجها كرها


    نسأل الله الستر لجميع بنآت المسلمين والمسلمات
    بارك الله فيك على المرور العطر
     
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    عآشقة الجنـة, ‏10 جويلية 2017
    #5
  6. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    باركالله فيك
     
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    yaso ياسمين, ‏11 جويلية 2017
    #6
  7. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    و فيك بارك الله
     
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    عآشقة الجنـة, ‏11 جويلية 2017
    #7
  8. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    بارك الله فيك وجزاك خيرا غاليتي
     
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    جيهان جوجو, ‏11 جويلية 2017
    #8
  9. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    و فيك بارك الله​
     
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    عآشقة الجنـة, ‏11 جويلية 2017
    #9
  10. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 09:35
    #10

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