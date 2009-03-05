وجوب توثيق عقد النكاح .

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏11 جويلية 2017.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    8,548
    الإعجابات المتلقاة:
    6,855
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    وجوب توثيق عقد النكاح

    السؤال : في بلادنا: إذا مات الزوج يكون من حق الزوجة الانتفاع بعائد مادي يسمى (المعاش) .. لكن إذا تزوجت بآخر تقطع الدولة هذا المعاش عنها..بعض الأرامل يلجأن إلى عدم توثيق الزواج حتى تحفظ معاشها من الزوج الأول .. وهذا الزواج غير الموثق يكون بولي وشهود (معلن) .. لكن لا يترتب عليه أي حقوق للزوجة عند الدولة .. فلو مات زوجها لا ترثه ولو طلقها ليس لها نفقة فالدولة لا تعترف بهذا الزواج سوى في قضايا النسب .. ونحن لسنا في مجتمع القبيلة حتى تضمن القبيلة الحقوق .. أعرف أن المعاش الذي تأخذه الزوجة حرام .. لكن ما حكم هذا الزواج غير الموثق؟


    تم النشر بتاريخ: 2009-03-05

    الجواب :

    الحمد لله

    أولاً :

    إذا كان المعاش تصرفه الدولة للأرملة فقط وينقطع بزواجها ، فلا يجوز التحايل على ذلك ؛ لأنه من أكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 .


    ثانياً :

    يشترط لصحة الزواج : رضا الزوجين ، وحضور ولي المرأة ، وشاهدين عدلين من المسلمين ، وخلو الزوجين من الموانع .

    فإذا توفر هذا ، وحصل العقد بالإيجاب والقبول من الولي والزوج ، فقد تم النكاح .

    وأما توثيقه في المحكمة فلأجل حفظ الحقوق وقطع النزاع .

    والذي يظهر لنا أن هذا التوثيق واجب الآن ، لفساد الذمم ، ورقة الدين ، ولما يترتب على تركه من ضياع الحقوق كالإرث والمهر المؤخر والنفقة والولاية على الزوجة وعلى أولادها . ثم إنه قد يسيء الرجل إلى زوجته ويضر بها ثم يأبى طلاقها ، فتظل معلقة لا يمكنها شرعا الزواج من غيره ، ولا يمكنها اللجوء للمحكمة لتجبر زوجها على تطليقها .

    وقد تنحرف الزوجة فتميل إلى آخر فتتزوج به تاركة زوجها الذي لا يملك إرجاعها إليه .

    وقد وجد من أصحاب القلوب المريضة والضمائر الخاوية من تزوج بلا توثيق ثم تبرأ من الزوجة وأولادها فلم ينسبهم إليه .

    وأمام هذه المفاسد يظهر وجه القول بوجوب التوثيق .


    والله أعلم .
     
    إلياس, العَنْقَاءُ, دعاء الجنات و 2 آخرون معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏11 جويلية 2017
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 جوان 2011
    المشاركات:
    399
    الإعجابات المتلقاة:
    740
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Batna
    بارك الله فيك
     
    إلياس معجب بهذا.
    يزيد 05, ‏11 جويلية 2017
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    8,548
    الإعجابات المتلقاة:
    6,855
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    و فيك بارك الله.
     
    إلياس و يزيد 05 معجبون بهذا.
    ابو ليث, ‏11 جويلية 2017
    #3
  4. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,989
    الإعجابات المتلقاة:
    10,043
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    جزآك الله خيرا
     
    إلياس معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏11 جويلية 2017
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    4,870
    الإعجابات المتلقاة:
    14,966
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    سبحان الله بارك الله فيكم
    و الله اعرف امرأة من قريتنا فعلتها و هي الآن متزوجة زواجا عرفيا لكي لا ينقطع عنها المعاش
    و هي عجوز هرم
    ربي يهديها
     
    الامين محمد, ‏11 جويلية 2017
    #5
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    2,945
    الإعجابات المتلقاة:
    7,489
    نقاط الجوائز:
    461
    الجنس:
    أنثى
    بارك الله فيك
     
    دعاء الجنات, ‏11 جويلية 2017
    #6
  7. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    6,465
    الإعجابات المتلقاة:
    7,938
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار لله
    [​IMG]
     
    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 09:34
    #7

مشاركة هذه الصفحة