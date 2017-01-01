ا لسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



نصَائحُ للقُرَّاء !



كانت إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان، كلُّ شيء في مكة رتيب ويسير كالمعتاد، غير أن رجلًا عاد إليها من كهف مظلمٍ حاملًا معه النور إلى العالم ! لم يُؤمر تلك الليلة بالصيام ولا بالصلاة، ولا بالحج ولا بالزكاة، وإنما أُمر أن يقرأ ! أي إعجاز هذا، وأيّة فرادة تلك أن يعود الأمي حاملًا كلمة " اقرأ " وأولى آيات الكتاب الذي سيغير وجه الأرض إلى الأبد !



هي أمة "اقرأ" إذًا، وهذه نصائح مني غلب على ظني أنها قد تنفع وعلى يقيني أنها إن لم تنفع فلن تضر!



1- اعرف قدر الممكن عن حياة الكاتب الشخصية وظروفه الاجتماعية وواقعه السياسي، فالإنسان في نهاية المطاف صنيعة ظروفه، معرفة هذه الأشياء ستوفر عليك البحث عمّا وراء المضمون!



2- احمل قلمك ودوّن ملاحظاتك، الكتاب ليس قميصًا عليك أن تحافظ على نظافته، وتدوين الملاحظات وتحديد بعض العبارات ليس إتلافًا للكتاب على العكس تمامًا، هي نقطة ستدرك أهميتها حين تضطر يومًا للعودة إلى الكتاب بحثًا عن شيء استوقفك!



3- الكتب واحدة من أخطر الأماكن في العالم! إنها مليئة بالأفكار، والأفكار قنابل موقوتة! فلا تأخذ كل ما تقرأه على أنه من المسلمات، أحيانًا نحتاج ونحن نقرأ أن نمارس الرفض أكثر من القبول!



4- حاكم الأفكار ولا ترفضها بسرعة، نحن غالبًا نتعامل مع الأفكار الجديدة والمخالفة بحدة، لا تنسَ أن هذا النوع من الأفكار قد يكون صحيحًا!



5- الكتاب الجيد ليس هو الذي يقول الناس عنه أنه كذلك، لا بأس أن نسمع آراء الآخرين في كتب لم نقرأها، ولكن لا تحكم على كتاب لم تقرأه!



6- لا تحكم على كتاب من غلافه، فتكون كالأطفال الذين تجذبهم حبوب الدواء لأنها ملونة!



7- لا تقرأ كالجرادة التي لا همّ لها إلا ابتلاع سنبلة للقفز إلى أخرى، اقرأ كالعصفور: حبة حبة! فليس المهم عدد الصفحات التي طويناها إنما عدد الأفكار التي قبلناها أو رفضناها



8- اقرأ للفائدة والمتعة لا للتباهي، المثقف المتباهي كالغني الذي ليس لديه إلا المال؛ فقير جدًا!



9- هناك كتب محتواها أرخص من ثمن طباعتها، فإذا تورطت بأحدها فأغلقه على الفور!



10- شراء الكتب بكثرة كشراء الملابس بكثرة، سيأتي عليك يوم وتقول ليس عندي ما ألبسه! اشترِ على قدر قراءتك، إلا إذا وقعت على غنيمة أو ما تحتاجه كمرجع، فأنت الذي ستقرأ لا المكتبة!



11- قراءة كتاب واحد بتعمق أفضل من قراءة عشرة كتب بتصفح، ودعني أُحرِّف لك المثل الشائع: كتاب في العقل خير من عشرة على الرَّف!



12- ستعرف أنك قرأت كتاباً جيدًا حين تشعر أنك قد تعود إليه مرة أخرى!



13- الكتب الجيدة كالمعاني عند الجاحظ قد تكون مطروحة في الطرقات! ما أعنيه: هناك كتب جيدة عن بائعي الكتب على الأرصفة!



14- القراءة في مجال واحد تجعلك متخصصًا، والقراءة في مجالات عدة تجعلك مثقفًا، في كليهما خير، فاختر لنفسك!



15- لا تُفرط في مقدمة كتاب! مقدمات الكتب يتجاهلها أغلب القراء، لا تفعل أنتَ هذا، إنها لوائح إرشادية وخارطة طريق!