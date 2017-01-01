(( صلة الرحم )) ▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( إنَّ أعمالَ بَني آدمَ تُعْرَضُ كلَّ خميسٍ ليلةَ الجمعةِ ، فلا يُقْبَلُ عملُ قاطعِ رحمٍ )) حسنه الألباني في صحيح الترغيب - رقم : (2538) ▪️وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (( لا يدخلُ الجنةَ قاطعٌ )) قال ابنُ أبي عمرَ : قال سفيانُ : يعني قاطعَ رحمٍ . صحيح مسلم - رقم: (2556) ▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( مَن أحبَّ أن يبسُطَ لَه في رزقِه ، ويُنسَأَ لَه في أثَرِه ، فليَصِلْ رَحِمَهُ )) متفق عليه : (5986-2557) ------------------------------------