(( صلة الرحم ))



▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( إنَّ أعمالَ بَني آدمَ تُعْرَضُ كلَّ خميسٍ ليلةَ الجمعةِ ، فلا يُقْبَلُ عملُ قاطعِ رحمٍ ))



حسنه الألباني في

صحيح الترغيب - رقم : (2538)



▪️وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ

ﷺ يَقُولُ : (( لا يدخلُ الجنةَ قاطعٌ ))

قال ابنُ أبي عمرَ : قال سفيانُ : يعني

قاطعَ رحمٍ .



صحيح مسلم - رقم: (2556)



▪️ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : (( مَن أحبَّ أن يبسُطَ لَه في رزقِه ، ويُنسَأَ لَه في أثَرِه ، فليَصِلْ رَحِمَهُ ))



متفق عليه : (5986-2557)

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