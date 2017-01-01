بسبب ارتفاع درجة الحرارة دعوة لسقي الطيور و البهائم و النباتات

بسبب الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة تم ملاحظة بحث الكثير من الطيور خاصة و البهائم عموما

كالقطط و الكلاب و غيرها عن الماء و اصفرار و يبس النباتات خصوصا القريبة من البيوت

لذالك ندعوا جميع الإخوة من أعضاء و ضيوف إلى وضع المياه على أسطح البنايات و الشرفات

لتشرب منها الطيور و كذا وضع المياه في الأماكن التي توجد فيها البهائم كالقطط و غيرها و كذالك سقي الأشجار

إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

لعلها تكون سببا في حفظ البلاد و العباد و استجابة الدعوات و تحقيق الأمنيات



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصدقة سقي الماء) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة انظر صحيح الجامع

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم " ليس صدقة أعظم أجرا من ماء "

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

" من حفر ماء لم تشرب منه كبد حري من جن و لا إنس و لا

طائر إلا آجره الله يوم القيامة "

عن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه و سلم

فقال : يا رسول الله : إن أمي توفيت ، و لم توص أفينفعها أن

أتصدق عنها ؟ قال : نعم ، و عليك بالماء"

عن أبي هريرة يرفعه إلى الرسول صلى



الله عليه وسلم: "بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج، فإذا كلب يأكل الثرى من



العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي؛ فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله



له فغفر له"، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: "في كل ذات كبد رطبة أجر".



وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: "بينما كلب يُطيف برَكية، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني



إسرائيل، فنزعت موقها – يعني خفها – فسقته، فغفر لها به".



عمموا الدعوة و الدعاء