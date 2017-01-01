بسبب ارتفاع درجة الحرارة دعوة لسقي الطيور و البهائم و النباتات

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة الامين محمد, ‏14 جويلية 2017 على 09:24.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بسبب الارتفاع المحسوس في درجة الحرارة تم ملاحظة بحث الكثير من الطيور خاصة و البهائم عموما
    كالقطط و الكلاب و غيرها عن الماء و اصفرار و يبس النباتات خصوصا القريبة من البيوت
    لذالك ندعوا جميع الإخوة من أعضاء و ضيوف إلى وضع المياه على أسطح البنايات و الشرفات
    لتشرب منها الطيور و كذا وضع المياه في الأماكن التي توجد فيها البهائم كالقطط و غيرها و كذالك سقي الأشجار
    إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
    لعلها تكون سببا في حفظ البلاد و العباد و استجابة الدعوات و تحقيق الأمنيات

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفضل الصدقة سقي الماء) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة انظر صحيح الجامع
    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم " ليس صدقة أعظم أجرا من ماء "
    عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
    " من حفر ماء لم تشرب منه كبد حري من جن و لا إنس و لا
    طائر إلا آجره الله يوم القيامة "
    عن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه و سلم
    فقال : يا رسول الله : إن أمي توفيت ، و لم توص أفينفعها أن
    أتصدق عنها ؟ قال : نعم ، و عليك بالماء"

    عن أبي هريرة يرفعه إلى الرسول صلى

    الله عليه وسلم: "بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج، فإذا كلب يأكل الثرى من

    العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي؛ فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله

    له فغفر له"، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: "في كل ذات كبد رطبة أجر".

    وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم: "بينما كلب يُطيف برَكية، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني

    إسرائيل، فنزعت موقها – يعني خفها – فسقته، فغفر لها به".

    عمموا الدعوة و الدعاء

    الامين محمد
     
    التعديل الأخير: ‏14 جويلية 2017 على 09:29
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    الامين محمد, ‏14 جويلية 2017 على 09:24
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
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    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    بارك الله فيك على التنبيه
     
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    أم منيــــــر, ‏14 جويلية 2017 على 10:32
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    و فيك بارك الله خالة أم منير
     
    إلياس معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏14 جويلية 2017 على 12:04
    #3
  4. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك
     
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    يزيد 05, ‏15 جويلية 2017 على 02:09
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الامين محمد, ‏15 جويلية 2017 على 08:26
    #5
  6. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏15 جويلية 2017 على 10:19
    #6
  7. rycerz

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    ในหัวของฉัน
    و الله يعطيك الصحّة فكّرتنا في طريق الخير الله يجازيك
    درك نروح نقص زوج بوادن و نملاهم بالماء و نحطم فوق السطح
    و نلفت الإنتباه أنو من الأحسن نوضعو الماء فالمكان لي ما تقيسوش الشمس باش ما يسخنش
     
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    rycerz, ‏15 جويلية 2017 على 10:29
    #7
  8. Malika Tlm

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    السلام عليكم
    ربي يجازيك اخي انا تاني نديرها هذي نعمر الماء ونوجده للطيور
    تحياتي اخي
     
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    Malika Tlm, ‏15 جويلية 2017 على 12:40
    #8
  9. الامين محمد

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    ربي يتقبل منا و منكم أخي
    و بارك الله فيك على الاضافة
     
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    الامين محمد, ‏15 جويلية 2017 على 16:35
    #9
  10. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    و فيك بارك الرحمان أخي الياس
    شكرا على المرور
     
    الامين محمد, ‏15 جويلية 2017 على 16:36
    #10
  11. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اهلا أختي مليكة
    ربي يتقبل منك أختي
    أخلصي النية أكثري من الدعاء
    و تذكريني من دعواتك أختااه
     
    الامين محمد, ‏15 جويلية 2017 على 16:38
    #11
  12. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: عضو شرفي ::

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    بارك الله فيك على التنبيه
     
    الحلم الوردي, ‏15 جويلية 2017 على 22:35
    #12

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