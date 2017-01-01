وصفة لعدم التعرق تماما مجربة

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏14 جويلية 2017 على 22:45.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم..
    نعرفو كامل بلي مع الحرارة علابالي يكثر التعرق بزاف. وزيد الرائحة الكريهة -حاشاكوم-. وهاذي مشكلة كبيرة... خاصة مع واحدة متزوجة..
    المهم هاذي الوصفة راني نستعملها ولضيق الوقت عندي ماقدرتش نشاركها معاكوم بصح دورك لااااازم تجربوها وماعلاباليش اذا تعرفوها ويلا تعرفوها ماعليش نعاودها..

    وصفة ساهلة فيها غير زوج مكونات هي :
    الشب المعطر
    +
    ماء الورد..

    خلطي الشب المعطر (مكتوب فيه "مضاد للتعرق" ) مع ماء الورد وهذاك الخليط حطيه في الأماكن لي تتعرق بزاف كيما الإبط. والله صدقيني تتهناي من العرق وزيدلو رائحة هايلة تاع ماء الورد..

    ان شاء الله تجربوها وتردولي بالخبر

     
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    دعاء الجنات, ‏14 جويلية 2017 على 22:45
    #1
  2. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم
    يعطيك الصحة حبيبتي
    بارك الله فيك​
     
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    عآشقة الجنـة, ‏14 جويلية 2017 على 22:55
    #2
  3. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    بارك الله فيك
    ايه مرة شفتها في احدى الفيديوهات بصح ماجربتهاش
    يعطيك الصحة ضرك نديرها في بالي بلي ناجحة و نجربها
     
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    sقطر الندىs, ‏14 جويلية 2017 على 23:00
    #3
  4. تاج النور

    تاج النور :: عضو منتسِب ::

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    ايه جربتها روعه نهار كامل و انا مرتاحه
    شكرا على الوصفه
     
    تاج النور, ‏18 جويلية 2017 على 06:37
    #4

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