وصفة لعدم التعرق تماما مجربة

السلام عليكم..

نعرفو كامل بلي مع الحرارة علابالي يكثر التعرق بزاف. وزيد الرائحة الكريهة -حاشاكوم-. وهاذي مشكلة كبيرة... خاصة مع واحدة متزوجة..

المهم هاذي الوصفة راني نستعملها ولضيق الوقت عندي ماقدرتش نشاركها معاكوم بصح دورك لااااازم تجربوها وماعلاباليش اذا تعرفوها ويلا تعرفوها ماعليش نعاودها ..



وصفة ساهلة فيها غير زوج مكونات هي :

الشب المعطر

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ماء الورد..



خلطي الشب المعطر (مكتوب فيه "مضاد للتعرق" ) مع ماء الورد وهذاك الخليط حطيه في الأماكن لي تتعرق بزاف كيما الإبط. والله صدقيني تتهناي من العرق وزيدلو رائحة هايلة تاع ماء الورد..



ان شاء الله تجربوها وتردولي بالخبر ​