الصيف والبحر وبرد الحال ...

و عليكم السلام

اهلا بيك خونا جليلوس

تفكرتني و لا لا ؟؟

انا لي طنت داير فيك الباطل في مسابقة رمضان هذاك العام

ههه

المهم ..دفق عليها ضحكة و خلاص

و فيما يخص الميضوع تاعك

ياودي انا ما نكذبش عليك ..التحواس ق كاشما يجيب ربي

وقيلا ما فيهاش السنة

رانا نعومو ق في الباسانت و الgلت

هههه

و اذا كاشما بانتلك تحويسة ...ماذا بيك تعلمني ....راها السخانة طيبتنا

ههههه

ايا بالعافية ​