الصيف والبحر وبرد الحال ...

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة جليلوس, ‏16 جويلية 2017 على 09:52.

  1. جليلوس

    جليلوس :: عضو شرفي ::
    المســـــؤول عـــــــــلى
    المسابقة الرمضانية اليومية

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 جوان 2013
    المشاركات:
    4,308
    الإعجابات المتلقاة:
    10,843
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جزر القمر
    ياااو عليكم ... upload_2017-7-16_9-48-51.gif صبااح الخير والخمير upload_2017-7-16_9-48-36.gif
    صباح الحمااان والgايلة upload_2017-7-16_9-47-12.gif ... ياناس اللمة كيراكم
    عاش من شافكم ان شاء الله تكونوا قاع ملاح تولموند تولموند
    توحشتكم كيما درتو gاااع سمحولي مرGتهااا راني بعدت بزاااف
    الله غالب شدتني الميموار والسوتنونس upload_2017-7-16_9-49-17.gif ها يا هاهي فاتت على خير لحمد لله
    باركولي خخخخخخ والعاقبة للدكتوراه تستاهل جليل ههههه upload_2017-7-16_9-50-1.gif
    الميهووم ماشي هادا ميضوعنااا جيت اليوم نقرعج شوي عليكم ونسقسيكم upload_2017-7-16_9-50-29.gif
    راكم عارفين الصيف upload_2017-7-16_9-45-37.gif والناس تبغي التحواس وبرد الحال upload_2017-7-16_9-47-49.gif ... البحر ولا كورنيش
    آسكو الجزايري عندو ميزانية مخصصة للصيف باش يسافر ويبدل الجو ولا لالا الماكلة والرقاد وبيع البلاد
    ايااا كل واحد يحكيلنا كيفاش يلم دراهم الصيف وكيفاش يحوس ووين يروح ومعامن وشايدير ؟؟
    جماعة لي ماخرجتش كونجي ربي معاكم تجيكم في الصبر اتفرجو وفي صمت
    التقرعييييج هادا اون باغسون ماتلومونيش السخانة كلش مادارته راها ترعف الجمل upload_2017-7-16_9-44-22.gif
    هاياا تهلاو ماتحشمونيش قاع لي يفوت منا يخلي بلاصته ^_^
    upload_2017-7-16_9-46-5.gif

     

    الملفات المرفقة:

    habchisalaheddin, Malika Tlm, يونس قاسم و 1 آخرون معجبون بهذا.
    جليلوس, ‏16 جويلية 2017 على 09:52
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    4,739
    الإعجابات المتلقاة:
    14,571
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    أهلا جليلوس المجرم واش هاذ الغيبة خويا
    المهم انا هاذ العام ني بحر ني والوا علــــي ديون لازم نسددها
    كاينة عين بعيدة بـ40 كلم مرة على مرة نعملوا دورة
    ياااااك راه وقت التقشوووف ههههههههه
     
    Malika Tlm و جليلوس معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏16 جويلية 2017 على 10:37
    #2
  3. جليلوس

    جليلوس :: عضو شرفي ::
    المســـــؤول عـــــــــلى
    المسابقة الرمضانية اليومية

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 جوان 2013
    المشاركات:
    4,308
    الإعجابات المتلقاة:
    10,843
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    جزر القمر
    اهلا بيك خيي ههههههع
    راني داير crime غي بريدي وطفي الضو خخخخ :p
    ان شاء الله تكون بخير عاش من شافك توحشتكم ...
    معليش الفايدة في الدين كي ترجعه تتهنى غي تكلي بحرت
    بصح ماتنساش اضرب تحوسية خفيفة تاع نهار ماتراطيش تندم عليهاا هههه
    ايوا العين اغطس اغطس ورسلي باسينتي معاااك =D
    التشقف يا محاينك التشقف معا هاد الحمااان يااا بويا خيي تشوطنااا
    ههههههههههههههه
     
    جليلوس, ‏16 جويلية 2017 على 11:21
    #3
  4. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 جويلية 2016
    المشاركات:
    4,149
    الإعجابات المتلقاة:
    11,042
    نقاط الجوائز:
    391
    سلام جليلوس خويا نورت و ربي يباركلك في الشهادة تاع التخرج و عقبال افراح اخرى
    انا كل مرة كيفاه نروح مرة مع الدار و الخلاص من عندهم هههه
    مرة مع فوج تنظيمي مرة مع صحابي و اكيد من دراهمي بصح بلا خدمة نافيقي شوية هاك و شوي هاك هههه
    تحياتي هه
     
    Malika Tlm معجب بهذا.
    يونس قاسم, ‏16 جويلية 2017 على 11:53
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,834
    الإعجابات المتلقاة:
    7,780
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    عاش من شافك اخي جليلوس توحشناك
    اولا الف مبروك تستاهل كل خير وربي يزيدك نجاح علي نجاح
    الصيف ههه ختك تفوته فالدار مع الخياطة معنديش بروقرام مبرمج لالا
    البحر نموت عليه ولكن فالصيف يا اخي منروحلوش فيه التبهدييييل نقعد فدارنا خيرلي من الذنوب هههههه
    تمنيت نروح نزور ولايات الوطن كاين اماكن روعة ولكن مساعفنيش الحخظ
    املا عندي كل جمعة نخرجوا هكدا للغابة نشربوا قهيوتنا ولا مرات نروحوا فالليل للالا ستي روعة البروووود
    هي هذي عطلتي اخي
    تحياتي لك
    بالتوفيق
     
    يونس قاسم معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏16 جويلية 2017 على 13:17
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,504
    الإعجابات المتلقاة:
    3,982
    نقاط الجوائز:
    911
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    رانا رايحين اذا كتب ربي و راني نحسب الليل مع النهار كيعاد دراهمي معدودة فالعين بصيرة و اليد قصيرة امالا سياسة التقشف تسلك الاحوال
     
    يونس قاسم معجب بهذا.
    ميلينا, ‏16 جويلية 2017 على 13:35
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    6,055
    الإعجابات المتلقاة:
    16,651
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    و عليكم السلام
    اهلا بيك خونا جليلوس
    تفكرتني و لا لا ؟؟
    انا لي طنت داير فيك الباطل في مسابقة رمضان هذاك العام
    ههه
    المهم ..دفق عليها ضحكة و خلاص
    و فيما يخص الميضوع تاعك
    ياودي انا ما نكذبش عليك ..التحواس ق كاشما يجيب ربي
    وقيلا ما فيهاش السنة
    رانا نعومو ق في الباسانت و الgلت
    هههه
    و اذا كاشما بانتلك تحويسة ...ماذا بيك تعلمني ....راها السخانة طيبتنا
    ههههه
    ايا بالعافية
     
    يونس قاسم معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏17 جويلية 2017 على 11:47
    #7

مشاركة هذه الصفحة