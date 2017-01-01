الصيف والبحر وبرد الحال ...

ياااو عليكم ... صبااح الخير والخمير صباح الحمااان والgايلة ... ياناس اللمة كيراكم عاش من شافكم ان شاء الله تكونوا قاع ملاح تولموند تولموند توحشتكم كيما درتو gاااع سمحولي مرGتهااا راني بعدت بزاااف الله غالب شدتني الميموار والسوتنونس ها يا هاهي فاتت على خير لحمد لله باركولي خخخخخخ والعاقبة للدكتوراه تستاهل جليل ههههه الميهووم ماشي هادا ميضوعنااا جيت اليوم نقرعج شوي عليكم ونسقسيكم راكم عارفين الصيف والناس تبغي التحواس وبرد الحال ... البحر ولا كورنيش آسكو الجزايري عندو ميزانية مخصصة للصيف باش يسافر ويبدل الجو ولا لالا الماكلة والرقاد وبيع البلاد ايااا كل واحد يحكيلنا كيفاش يلم دراهم الصيف وكيفاش يحوس ووين يروح ومعامن وشايدير ؟؟ جماعة لي ماخرجتش كونجي ربي معاكم تجيكم في الصبر اتفرجو وفي صمت التقرعييييج هادا اون باغسون ماتلومونيش السخانة كلش مادارته راها ترعف الجمل هاياا تهلاو ماتحشمونيش قاع لي يفوت منا يخلي بلاصته ^_^