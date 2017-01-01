اشبيلية يدعم صفوفه بنوليتو مهاجم مانشستر سيتي

الموضوع في 'الدوري المحلي الأسباني - LA LIGA' نشر بواسطة Djamel.Dz, ‏16 جويلية 2017 على 20:12.

  1. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    أعلن نادي اشبيلية الإسباني اليوم الأحد رسميا عن تعاقده مع نوليتو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل تسعة ملايين يورو.
    وذكر بيان عبر الموقع الرسمي لاشبيلية أن نوليتو سيخضع للفحص الطبي اليوم قبل توقيعه على عقد يمتد لثلاثة أعوام.
    وانضم نوليتو النجم السابق لسيلتا فيجو، إلى سيتي قبل عام واحد مقابل 18 مليون يورو وسجل ستة أهداف خلال 30 مباراة في الموسم الماضي.
    ويستعد نوليتو الذي يبلغ عامه الحادي والثلاثين في نوفمبر المقبل، للعمل للمرة الثانية تحت قيادة المدرب إدواردو بيريزو بعد أن عملا سويا في سيلتا فيغو بين عامي 2014 و2016.
    وسيصبح نوليتو خامس صفقات اشبيلية هذا الصيف بعد إيفر بانيجا وجويدو بيتزارو ولويس موريل وسيباستيان كورشيا.

     
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    Djamel.Dz, ‏16 جويلية 2017 على 20:12
    #1
  2. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

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    شكرا على الموضوع
     
    misterkhaled, ‏22 جويلية 2017 على 20:23
    #2

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