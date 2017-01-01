سلسلة فوائد مختصرة17 ( الكوامل من الدعاء )

الكوامل من الدعاء





علَّم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها دعاء جامعا عظيما وهو يقول لها: ((عليكِ بالجوامع الكوامل)) ومنه قوله: ((وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه أحمد في مسنده (25137، 25138) والحاكم في مستدركه (1/522) وصحّحه، ويأبى بعض الداعين إلا أن يزيد عليه لفظة (وعبادك الصالحون) وهذا استدراك على هذا الدعاء الجامع الكامل, وهل الكامل يحتاج إلى تكميل, ومن المعلوم أن الصالحين من عباد الله ليس عندهم مطالب في أدعيتهم زائدة عن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم ، إذ دعواته عليه الصلاة والسلام حَوَت الخير كله والفضل أجمعه.