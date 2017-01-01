هاميلتون يتوّج بسباق بريطانيا للمرة الرابعة على التوالي

الموضوع في 'منتدى الرياضات المختلفة' نشر بواسطة Djamel.Dz, ‏16 جويلية 2017.

  1. Djamel.Dz

    Djamel.Dz :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,516
    الإعجابات المتلقاة:
    2,746
    نقاط الجوائز:
    891
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    sydney city
    [​IMG]

    توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بلقب سباق جائزة بريطانيا الكبرى اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

    وحقق هاميلتون الفوز الرابع على التوالي في سباق جائزة بريطانيا الكبرى بعدما حل رابعا في سباق جائزة النمسا الكبرى الاسبوع الماضي وفي المركز الخامس في الاسبوع السابق له في سباق جائزة اذربيجان الكبرى، ليحقق أول انتصار له منذ سباق كندا.

    وصعد هاميلتون إلى منصة التتويج في سيلفرستون أعوام 2008 و2014 و2015 و2016، كما هيمن مرسيدس على لقب السباق البريطاني في أخر خمسة أعوام حيث فاز السائق الألماني المعتزل نيكو روزبرج حامل اللقب، بلقب السباق في 2013.

    وحل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز الثاني يليه مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الثالث .

    وبدأ هاميلتون السباق من مركز الانطلاق الأول للمرة 67 في تاريخ مشاركاته بسباقات لبطولة ليصبح على بعد سباق واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الألماني مايكل شوماخر أسطورة سباقات سيارات فورمولا-1 والذي انطلق من المركز الأول في 68 سباقا على مدار مسيرته الرياضية.
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    Djamel.Dz, ‏16 جويلية 2017
    #1
  2. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الخميس
    المشاركات:
    45
    الإعجابات المتلقاة:
    4
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Skikda/Algeria
    شكرا على الطرح
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    misterkhaled, ‏25 جويلية 2017 على 12:32
    #2
  3. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 جوان 2011
    المشاركات:
    337
    الإعجابات المتلقاة:
    612
    نقاط الجوائز:
    21
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Batna
    شكرا لك
     
    يزيد 05, ‏25 جويلية 2017 على 12:40
    #3

مشاركة هذه الصفحة