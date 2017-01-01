سلسلة فوائد مختصرة19 (أعظم الورطات )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏17 جويلية 2017 على 12:36.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    أعظم الورطات

    إن أعظم الورطات أن يقدم المرء على قتل نفس محرمة بغير حق, إذ لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما, فإن قتل نفسًا واحدة محرمة وقع في ورطة عظيمة لا مخلص له من تبعتها, فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ" رواه البخاري, هذا في قتل نفس واحدة فقط, فكيف بقتل الأنفس الكثيرة !, وكيف إن كان قتله لها بتفجيره بنفسه !! نسأل الله العافية من موجبات سخطه وأليم عقابه.
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏17 جويلية 2017 على 12:36
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الله المستعان
    لن نقدر على أدية البهائم فما بالك بأذية البشر فضلا عن القتل
     
    الامين محمد, ‏17 جويلية 2017 على 16:38
    #2
  3. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    ربي يعافينا ويحفظنا
    بارك الله فيك اخي
     
    يزيد 05, ‏17 جويلية 2017 على 16:47
    #3

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