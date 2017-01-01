سلسلة فوائد مختصرة19 (أعظم الورطات )

أعظم الورطات



إن أعظم الورطات أن يقدم المرء على قتل نفس محرمة بغير حق, إذ لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما, فإن قتل نفسًا واحدة محرمة وقع في ورطة عظيمة لا مخلص له من تبعتها, فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ" رواه البخاري, هذا في قتل نفس واحدة فقط, فكيف بقتل الأنفس الكثيرة !, وكيف إن كان قتله لها بتفجيره بنفسه !! نسأل الله العافية من موجبات سخطه وأليم عقابه.