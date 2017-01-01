سلسلة فوائد مختصرة20 (هدية العرس )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏17 جويلية 2017 على 12:37.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    هدية العرس

    كثير من الأزواج يحظى ليلة عرسه بالزوجة الثانية بهدايا ثمينة من زوجته الأولى تجلبها له جلبًا متواليًا, ويستمر هذا الإهداء سخيًا بحسب المناسبات والمواقف والأحوال, بوقوعها في عرضه واغتيابها له عند النساء, على سبيل الفضفضة عن النفس أو المشاورة لهن أو التشفي منه والانتقام وإظهار الغيظ, وما درت أنها بهذا الصنيع قد قدمت له هدايا غالية من ثواب حسناتها صلاة وصيامًا وصدقةً وقراءة للقران , وهي بلا ريب أثمن من هدايا الذهب والفضة واللؤلؤ, ويشاركها في هذا الإهداء نساء أخريات ممن يتضامن معها في اغتيابه, قال رجل للفضيل: إن فلانا يغتابني , قال: "قد جلب الخير جلبًا".
     
    ابو ليث, ‏17 جويلية 2017 على 12:37
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم بارك الله فيك
    إيييه راك تحكي على الزوجة الثانية و ماكش خايف ههههههههههه
     
    الامين محمد, ‏17 جويلية 2017 على 16:36
    #2
  3. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    صحيح الغيبه تنزع من صاحبها وتؤتي المغتاب حسنات لا يدخل فيها رياء او اعجاب
    بارك الله فيك
     
    يزيد 05, ‏17 جويلية 2017 على 16:44
    #3

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