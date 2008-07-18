الراقي الذي يطلب اسم المريض واسم والدته هو ممن يستخدم الجن.

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة ابو ليث, ‏18 جويلية 2017 على 12:13.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    السؤال : هناك فئة من الناس يعالجون بالطب الشعبي على حسب كلامهم وحينما أتيت إلى أحدهم قال لي : اكتب اسمك واسم والدتك ثم راجعنا غداً ، وحينما يراجعهم الشخص يقولون له : إنك مصاب بكذا وكذا وعلاجك كذا وكذا ... ، ويقول أحدهم إنه يستعمل كلام الله في العلاج فما رأيكم في مثل هؤلاء وما حكم الذهاب إليهم ؟


    تم النشر بتاريخ: 2008-07-18

    الجواب :
    الحمد لله

    " من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ، ويدعي علم المغيبات فلا يجوز العلاج عنده ، كما لا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس : ( من أتى عرّافاً فسأله عن شيءٍ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ) أخرجه مسلم في صحيحه .


    وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين والسحرة والنهي عن سؤالهم وتصديقهم ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) أخرجه الترمذي .


    وكل من يدعي علم الغيب باستعمال ضرب الحصى والودع أو التخطيط في الأرض أو سؤال المريض عن اسمه واسم أمه واسم أقاربه ، فكل ذلك دليل على أنه من العرافين والكهان الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وتصديقهم .


    فالواجب الحذر منهم ومن سؤالهم ومن العلاج عندهم وإن زعموا أنهم يعالجون بالقرآن ، لأن من عادة أهل الباطل التدليس والخداع ، فلا يجوز تصديقهم فيما يقولون .
    والواجب على من عرف أحداً منهم أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الهيئات في كل بلد حتى يحكم عليهم بحكم الله ، وحتى يسلم المسلمون من شرهم وفسادهم وأكلهم أموال الناس بالباطل .


    والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله " انتهى .


    فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .


    "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص946) .

    والله أعلم.
     
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    ابو ليث, ‏18 جويلية 2017 على 12:13
    #1
  2. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    ‏8 جانفي 2010
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    السؤال

    عندي أختي مصابة بسحر أظن أو بلبس من سنوات وحالها غريب متغير طويلة السكوت قليلة الأكل مهملة لنفسها الآن تقريبا لأنها لا تستطيع أن تهتم بنفسها في أقل الأشياء وأحيانا تتبول على نفسها وتبزق في الأرض خاصة عند سماع القرآن أبي يقرأ القرآن دائما حذوها وهي تتوجع دائما تكون مستلقية وفقط لا تفعل شيئا لمدة سنوات عمرها الآن 27 بالنسبة للاغتسال بماء القرآن فهي لم تغتسل أو تشرب ماء القرآن فلا فقط سماع لذا أنا أسال هل حين لا تشرب الماء أو تغتسل لا تشفي :::
    سوال آخر : منذ أسبوع سأل عمي إماما في مدينتنا فدله على رجل يرقي و يداوي من هذه الأمراض فجاء الرجل وكان الواسطة في ذلك إمام جمعة أي من المفروض أنه ثقة فحين جاء الرجل نظر لأختي وقال إنه لا يستطيع فعل شيء الآن وجاءت خالتي وهي مريضة قليلا أيضا فقال لها سأرى أن كان بك مس أم لا : فربط على رأسها ورقة بعد أن بخرها وربط على يدها ورقة بعد أن بخرها وكتب على يدها كلمات لا أدري إن كانت قرآنا أم لا وقرأ قرآنا ولكن خلاله كان هناك كلام آخر : قال إن لديه أعوانا والعلم لله يلجأ إليه ليعرف إن كان المرء مريضا أم لا وعلامة ذلك أن يرفع المريض يده لرأسه مثلا إن كان مريضا ..و الله أنا لا أدري ...لقد رأى بنت عمي وقرأ عليها وفعل نفس الطريقة فلم يجد عندها شيئا فقال لها إنك سوية ولا بأس عليك أي لم يكذب عليها أنا لم أرتح له لأنني أعلم أن الراقي يجب أن لا يقرأ إلا القرآن فقط والأدعية النبوية وإنما ترددت لأن الدال عليه كان إماما وحتى حين سأل عمي وأبي الإمام قال إن تلك هي الطريقة للعلاج وأن ذلك قرآنا ..على كل قال لخالتي أن تشرب ماء معينا هذا الماء سيضع فيه ورقة فيها قرآن وأنه يجب أن يبيت الماء في العراء إنما يكون مغطى من المغيب حتى الفجر أو قبله 3 أياما ثم يشرب المريض ويغتسل به مدة 7 أيام ..فتذكرت أنه يجوز الادهان وشرب ماء القرآن لذا ترددت ثانية .وأختي أحضر لها ماء آخر قال أنه قرأ عليه سورة كذا و كذا وأنه ماء الحكمة وأنها يجب أن تغتسل به مدة 7 أيام وستتحسن في ظاهره هذا الرجل يبدو طيبا وهو شيخ لقد أخذ مالا أيضا منا ربما لأجل الدواء الذي أعده
    30 دينار تقريبا على الفرد أنا صدقا لم أرتح كثيرا أنما لم أستطع أن أقول لأبي من قبل أن أتاكد أنه كاذب ودجال وسأل أيضا عن اسم الأم وقال إنه بهذا سيعرف المرض و كيف مرضت ومن فعل كذا و كذا كل وقال أنه سيحاور الجني ويعرف لما ذا حصل هذا وكيف وهوالاستنطاق فهل هذا شرعي همي هل شرعي ما يفعل الرجل أم أن الله حرمه تحريما في هذه الحالة ما هي الطريقة الشرعية التي يجب اتباعها للعلاج التام وهل من مرجع أمين أو كتاب أمين نعود إليه لأجل العلاج
    وفي العلاج الشرعي هل الاستنطاق مرحلة من مراحل العلاج وكيف نعرف الراقي الشرعي تماما من غير لبس ختاما أدعو لنا لأننا في عصر فتن وفي بلد فتن
    كثر فيه الدجالون و ندر فيه الصالحون
    أجيبونا بسرعة جزاكم الله خيرا


    الإجابــة





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإنا نسأل الله أن يفرج كربتكم ويشفي مرضاكم. وننصحكم بالاستعانة بالصلاة والدعاء في أوقات الإجابة، والتوبة الصادقة، والبعد عن المعاصي، والإكثار من ذكر الله.. ومما يجب التأكيد عليه هو الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والحذر كل الحذر من التسخط على الله تعالى، فإن من لزم ذلك وعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وجد لذلك ثمرة طيبة واستراح من عناء كبير لا طاقه له به.


    واعلمي أن القرآن شفاء لكثير من الأمراض التي تصيب الناس، كما قال تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ {الإسراء: 82}. والعلاج بالقرآن يكون بقراءته وتدبر معانيه، ويكون بقراءة بعض آياته وسوره على المريض، أو كتابة ذلك في إناء أو ورق، ثم غسل الكتابة بماء يشربه المريض، أو قراءته على ما يشرب المريض منه مباشرة، أو يمسح به مواضع الألم من جسده، إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة. واعلمي كذلك أن المشعوذ والدجال، قد يقرأ شيئا من القرآن، لكنه يضيف إلى ذلك قراءة تعاويذ ورقى غير مفهومة، وقد يردد أثناءها أسماء عربية وغير عربية وهي أسماء للشياطين. وغالبا ما يطلب المشعوذ معرفة اسم الأم وشيئا مما يتصل بالمصاب كشعره أو ظفره ونحو ذلك. والمشعوذ يتصل بالجن ويستعين بهم، ويقدم لهم شيئا من القرابين، ذبيحة أو مالا أو غير ذلك. ولذا فالمشعوذ يطلب هذه الأمور من المصاب، ليتحقق له ما يريد. وقد يطلب المشعوذ من المصاب عمل أمور غريبة..

    واعلمي أيضا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد علم يقينا أنهم لم يسلكوا هذا الطريق، ولم يتخذوا الاتصال بالجن وسيلة لنفع الناس، أو شفاء المرضى، والخير كله في اتباع من سلف.

    وعليه؛ فما فعله هذا الرجل من سؤال عن اسم الأم وقوله إنه بهذا سيعرف المرض وكيف مرضت ومن فعل كذا وكذا، وقوله إنه سيحاور الجني ... وغير ذلك مما ذكرته، كلها أمور تدل على الشعوذة ومخالفة السنة. فننصح إذاً، بالابتعاد عن مثل هذا الرجل. ولمعرفة الرقية الشرعية يمكنك أن تراجعي فتوانا رقم: 4310. وننصحك بشراء كتابين: الأول: حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. للشيخ سعيد القحطاني. الثاني: اسمه فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين. تأليف الشيخ عبد الله الطيار، وتقديم الشيخ ابن باز رحمه الله . وإذا كانت الرقية شرعية، فلا مانع من المؤاجرة أو المجاعلة عليها. وأما إن كانت غير شرعية، فلا يجوز ذلك.

    والله أعلم.
     
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    ابو ليث, ‏18 جويلية 2017 على 12:15
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لاحظت في بعض المنتديات راق يطلب من يريد تشخيص الحالة تعبئة نموذج فيه بعض الأسئلة، ويطلب اسم الشخص، وبرامجه العلاجية تكون مثل الرقية الصحيحة، وهي القراءة والنفث سواء في الماء أو الزيت تكون من ذات الشخص.

    سؤالي: لماذا يطلب اسم الشخص؟ هل هذا راق حقا أم لا؟

    الإجابــة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخت الفاضلة/ Toolh حفظها الله.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

    أهلا بك - أختنا الفاضلة - في موقعك إسلام ويب، ويسرنا تواصلك معنا في أي وقت، ونسأل الله أن يوفقك لكل خير وأن يصرف عنك الشر.

    وبخصوص ما سألت عنه، فاعلمي - بارك الله فيك - أن الرقية ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحاديث كثيرة، منها ما ثبت عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال لثابت البناني - رحمه الله -: (ألا أرقيك برقية رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ؟ قال بلى، قال: اللهم رب الناس، مُذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاءً لا يغادر سقما).

    وكما ثبت عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعاً يجده في جسده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر).

    وعليه فمشروعية الرقية ثابتة ثبوتاً قطعياً في ديننا، وهو باب خطير لتعلقه بالعقيدة، وقد أدخل فيها من بعض الرقاة بعض البدع والمخالفات، وبعض الرقاة لا علم عنده حتى أنه لا يحسن تلاوة القرآن، لذلك وجب التنبيه والحذر، والتأكد من صلاح الراقي وتدينه، وعلمه والتزامه بالكتاب والسنة.

    وباختصار نقول لك إن الرقية لها أركان أربعة: الراقي- المرقي- المرقي منه- المرقي به، ولكل من هذه الأركان صفات وضوابط، فمن الضوابط الخاصة بالراقي: ألا يرقي إلا بالقرآن وما صح عن رسول الله، ولا يجوز للراقي أن يخلو بالمرأة، ولا يجوز له مس شيء من جسدها ولا يقال ضرورة، كما ذكر أهل العلم أنه ينبغي للقاري أن يعرف أحوال المريض، فمعرفة الداء نصف الدواء، ويمكن ذلك عن طريق سؤال أهله أو سؤاله، ومن هذا الجانب يسأل بعض الرقاة عن الاسم.

    ونقول لك - أختنا الفاضلة -: إذا كان القارئ ملتزما بالقرآن في المعالجة والآداب الإسلامية العامة، ومعروف عنه الصلاح بين الناس، فلا يضر سؤال الاسم من عدمه، إلا إذا طلب اسم أمه فيكون من أهل الشعوذة، فالمعيار هو مدى التزامه بشرع الله، تدينا في ذاته، والتزاما بالسنة في معالجته.

    والله يوفقك لكل خير.
    لماذا يطلب الراقي اسم المرقي وما ضوابط الرقية
     
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    ابو ليث, ‏18 جويلية 2017 على 12:17
    #3
  4. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    شكرا لك وبارك الله فيك
    جعلها الله في ميزان حسناتك​
     
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    عآشقة الجنـة, ‏18 جويلية 2017 على 12:17
    #4

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