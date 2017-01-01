فلفل أخظر كيفية بسيطة

الموضوع في 'ركن الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏18 جويلية 2017 على 19:41.

  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    [​IMG]


    واش رآكم يا لمويات شوية
    ترحيب هآني طببت في باب
    المطبـــــخ:sneaky:
    (y)(y)(y)

    اليوم جبتلكم كيفية ساهلة ماهلة اخخخ
    وخفيفة ظريفة سموها ما شئتم
    تبعوا معايا ;)


    مقادير :
    نحتاج 2 بصلات حجم متوسط
    فلفل أخطر
    4 بيضات حسب الكمية
    طريقة التحضير :
    1- نحكم 2بصلات ونقطعهم شرائح رقاق و بعدها نوضعهم فوق النار مع قليل من الزيت. على نار هادئة.
    2- نغسل الفلفل الأخضرثم نجففه بعدها نقطعه رقيق و بعدما تدبل البصلة نرمي فوقها الفلفل الاخضر .

    كل شي موضح في الصور :

    نخلو البصلة تتقلى
    [​IMG]
    بعدما تتقلى و تصبح تقريبا دابلة
    بهذ الشكل
    [​IMG]
    نجيب الفلفل الاخضر المقطع و نضيفو
    [​IMG]

    ونحرك الفلفل مع البصل
    [​IMG]
    وبعدها دايما على نار هادئة نخليهم حتى
    يطيبو
    [​IMG]

    كيما شفتو هنا اصبح عندي جاهز
    نحكم 4 بيضات حسب الكمية لي عندي
    ونخلطهم ونوضعهم فوق الفلفل الاخضر بالبصل
    [​IMG]
    [​IMG]

    وهآنا كملناها ههه:Love:
    وشحال بنييــــنة
    بصح رح ناكلها وحدي مع اول وحدة ترد في موضوعي هههه:p
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    yaso ياسمين, ‏18 جويلية 2017 على 19:41
    #1
  2. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    3,883
    الإعجابات المتلقاة:
    9,758
    نقاط الجوائز:
    741
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    جزر القمر
    [​IMG]
     
    yaso ياسمين, ‏18 جويلية 2017 على 19:51
    #2

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