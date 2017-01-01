فلفل أخظر كيفية بسيطة

واش رآكم يا لمويات شوية ترحيب هآني طببت في باب المطبـــــخ اليوم جبتلكم كيفية ساهلة ماهلة اخخخ وخفيفة ظريفة سموها ما شئتم تبعوا معايا مقادير : نحتاج 2 بصلات حجم متوسط فلفل أخطر 4 بيضات حسب الكمية طريقة التحضير : 1- نحكم 2بصلات ونقطعهم شرائح رقاق و بعدها نوضعهم فوق النار مع قليل من الزيت. على نار هادئة. 2- نغسل الفلفل الأخضرثم نجففه بعدها نقطعه رقيق و بعدما تدبل البصلة نرمي فوقها الفلفل الاخضر . كل شي موضح في الصور : نخلو البصلة تتقلى بعدما تتقلى و تصبح تقريبا دابلة بهذ الشكل نجيب الفلفل الاخضر المقطع و نضيفو ونحرك الفلفل مع البصل وبعدها دايما على نار هادئة نخليهم حتى يطيبو كيما شفتو هنا اصبح عندي جاهز نحكم 4 بيضات حسب الكمية لي عندي ونخلطهم ونوضعهم فوق الفلفل الاخضر بالبصل وهآنا كملناها ههه وشحال بنييــــنة بصح رح ناكلها وحدي مع اول وحدة ترد في موضوعي هههه