طريقة فعالة لتعرف على مخاوف أطفالنا

اللي عندها اولاد ضروري تقرا هذ(منقول للأمانة) ابتكر علماء النفس طرق تساعد الآباء والأمهات على كشف مكنونات وأسرار أطفالهم . بطريقة عفوية غير مباشرة وبلا أسئلة صريحة تخيفهم, تعرفي على 5 منها وجربيها فقد تكون المفتاح للتعامل مع طفلك. . 1- قصة العصفور احكي لطفلك عن قصة العصفور الأب والعصفورة الأم وابنهم العصفور الصغير, ينامون في العش فوق الشجرة.. وتهب رياح قوية ويقع العش على الأرض.. يطير العصفور الأب إلى شجرة والعصفورة الأم إلى شجرة أخرى.. اسألي طفلك: إلى أين طار العصفور الصغير؟.. إذا قال طفلك أن العصفور طار لأبيه, فهو متعلق بأبيه وإن قال أنه طار إلى أمه فهو متعلق بأمه ويراها هي منبع الأمان, أما إن قال أن العصفور الصغير طار إلى شجرة أخرى, فهذا يعني أن الطفل واثق ومستقل ويشعر بالأمان. 2- قصة الخوف احكي لطفلك أن هناك طفل يبكي بشدة ويقول أنه خائف جداً .. فمن ماذا يخاف أو مِن من يخاف؟ إجابة الطفل ستجعلك تعرفين الكثير من مخاوفه الشخصية والأشخاص الذين يخيفونه أو يشعر أن وجودهم يهدده ويضايقه. 3- قصة السفر✈ احكي له أن هناك شخص سوف يسافر إلى مكان بعيد جداً ولن يعود أبداً.. فمن تتوقع أن يكون هذا الشخص؟.. إجابة الطفل ستجعلك تعرفين من هو الشخص الذي يكرهه الطفل ويتمنى بعده عنه, أما إن قال لك أن الذي سوف يسافر (أنا) فهو يكره نفسه “!! فانتبهي لإجابته”. . 4- قصة الخبر الجديد احكي لطفلك أن هناك طفل عاد من المدرسة وقالت له أمه تعال بسرعة.. عندي لك خبر جديد!.. واسألي طفلك: ماذا تتوقع أن يكون هذا الخبر؟ إجابة الطفل تساعدنا في التعرف على جانب من رغباته ومخاوفه وتوقعاته. . 5- قصة الحلم المزعج احكي لطفلك أن هناك طفلاً استيقظ من النوم وهو مرهق ومنزعج وقال لأمه أنه رأى حلماً مزعجاً في منامه, واسألي طفلك: ماذا رأى الطفل في منامه برأيك؟ إجابته ستجعلك تتعرفي على نقاط ضعفه ومشاكله في علاقاته مع أفراد عائلته وأصدقاءه. ** ملاحظة: من المهم أن لا توحي للطفل بالإجابة أو تعاتبيه عليها إن لم تناسبك.. ولا تخبريه أنك تتوقعي منه إجابة أخرى, !! فالغرض من هذه القصص التعرف على مخاوف وهموم الطفل والتعامل معها