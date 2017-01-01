الزي الموحد بين القطاعات العامة والخاصة

على الرغم من ان معظم القطاعات العامة والخاصة اصبحت تهتم بـ الزي الموحد و وجود يونيفورم خاص بمكان العمل، الا ان الهدف يختلف. معظم القطاعات الحكومية التي تفرض وجود الزي الموحد غالبا ما تفعل ذلك بدافع الإمساك بزمام الأمور وفرض نوع من أنواع السيطرة وذلك عن طريق إجبار الموظفين والعمال على ارتداء زي موحد معين ولا يسمح لهم بتغييره أثناء ساعات العمل. اما قطاعات العمل الخاص فتقوم باستخدام الزي الموحد لإعطاء مؤسساتهم صورة مهنية جيدة تعبر عن مستوى الخدمة والعمل لديهم. ولكن رغم اختلاف هدف كلا منهما الا ان الزي الموحد يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تقوية و تعزيز روح العمل بين القائمين عليه ويجعلهم أكثر حرصا على تأدية عملهم بصورة كاملة. كما يقضي على اي نوع من انواع الضغينة التي قد يكنها أحد العاملين لزملائه نتيجة ارتدائهم ملابس قد تكون أفضل من ملابسه، فيعطيهم الزي الموحد شعورا بالمساواة.