افضل طرق لتنظيف المنزل باقل مجهود

- يتم اولا تحضير ادوات التنظيف ووضعها فى صندوق ( ملمع زجاج - ملمع خشب - منظفات للمسح الارضيات - فوطة للتنظيف ) - فتح شبابيك المنزل للتهوية - تنظيف الغبار من الاعلي الي الاسفل ثم قومي بتنظيف السجاد بالمكنسة ومسح الارضيات بالمنظفات الخاصة بها - قومي بتنظيف الزجاج والمرايا - بعد الانتهاء من تنظيف المنزل يتم الانتقال الي المطبخ وغسل الاواني وتنظيف السيراميك بالمنظف الخاص به - يتم تنظيف الثلاجة علي الاقل مرتين في الاسبوع بهذا تكونين قد انتهيت من تنظيف المنزل وسوف تجدين أنك وفرت الكثير من الوقت عن الطريقة التي كنت تستخدميها من قبل واذا كنتي لا تجدين وقت لتقومي باعمال التنظيف عليكي الاستعانة ب شركة تنظيف لتقوم بهذه المهام شركة سيتى سيرفيس للخدمات المتكاملة