لا تكسرو بخواطرهم

السلام عليكم اليوم أصبحت الأنترنت متاحة للجميع يقال عنها أنها حولت العالم الى قرية صغيرة أصبح البعيد قريبا ولكن في حقيقة الأمر أبعدت القريب وأصبح لدينا أسرة إفتراضية وهمشنا أسرنا العائلية أخي يا من لك زوجة تتركها في البيت تعمل جاهدة من أجل إرضائك وتنتضرك بشوق ...فتجازيها بأن تفتح هاتفك المحمول أو حاسوبك وتتجهلها لسعات منهمك مع الفيسبوك وألعاب الفديو وغيرها أعلم أخي انك بهذا التصرف تقتل شخصا كان يراك كل إهتمامه وتكتشف أنها آخر إهتمامك لا تحطمو أميراة بيوتكم بهذه الطريقة التجاهل هو طريق لنهاية اي علاقة ..........