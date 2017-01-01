لا تكسرو بخواطرهم

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة ميشا دلوعة اللمة, ‏19 جويلية 2017 على 16:55.

  1. ميشا دلوعة اللمة

    ميشا دلوعة اللمة :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم :):)
    اليوم أصبحت الأنترنت متاحة للجميع يقال عنها
    أنها حولت العالم الى قرية صغيرة:cautious: أصبح البعيد قريبا ولكن في حقيقة الأمر أبعدت القريب :eek:وأصبح لدينا أسرة إفتراضية وهمشنا أسرنا العائلية
    (y)أخي يا من لك زوجة تتركها في البيت تعمل جاهدة من أجل إرضائك وتنتضرك بشوق :confused:...فتجازيها بأن تفتح هاتفك المحمول أو حاسوبك وتتجهلها لسعات منهمك مع الفيسبوك وألعاب الفديو وغيرها :cry::cry::cry:
    أعلم أخي انك بهذا التصرف تقتل شخصا كان يراك كل إهتمامه وتكتشف أنها آخر إهتمامك :oops:
    لا تحطمو أميراة بيوتكم بهذه الطريقة (y)
    التجاهل هو طريق لنهاية اي علاقة :censored:..........

     
    ميشا دلوعة اللمة, ‏19 جويلية 2017 على 16:55
    #1

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