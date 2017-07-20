تجربتي لعلاج بطن ابني ( انتفاخ ::مقص:: غازات )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا حلوين عساكم بخير اعذروني ان غبت عليكم لكن اكو عارفين التربيه ماشي حاجا ساهلا سيغو مع غيرة الاخت الكبيرة ههههه المهم جبتلكم تجربتي مع انتفاخ والغازات لدى الاطفال واللي يصيب معضم الاطفال حديثي الولادة اولا وقبل كل شيء لازم ريجيم للام لازم تبعد عن المؤكولات لي تسبب في مغص الرضع واللي هي الفلفل العادي والحار القرعة الخيار الفاصولياء العدس الكرمب القرنبيط( الشوفلاغ) المشروبات الغازية وحتى الاكل لي مر عليه مدة 8 ساعات مطبوخ اي الصابح كيما نقولو المهم هادا بالنسبة للريجيم اما للطفل انا استعملتو مغلى الكرافس كي نشوفو انتفخ مفعوله سحري حيث يساعده على اطلاق الغازات ومليح حتى انت تشربيه ادا كنت ترضعيه رضاعة طبيعية واستعملت مشروب تيمونال هادا تاني تحت توصية الطبيب ومفعولة رائع لطرد الغازات والم البطن هادي كانت تجربتي ان شاء الله تفيدكم وان شاء الله ماتحتاجونها ويولدو سالمين معافين لكن لأخذ الاحتياط في امان الله حبيباتي