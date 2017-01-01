الغاز منطقتنا أدخل وجاوب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا موضوع ليا ^^ قلت بلا ممنقول منا منتديات وقاع ههه علاه منديرش أنا موضوع ... حتى لقيت روحي في قسم الألغاز جات في بالي فكرة نعطيكم الألغاز المتداولة في منطقتنا هههه علبالي قليل الي يعرفها بصح معليش كل واحد عاداته وتقاليده ....طبعا منطقتي مشرية ولاية نعامة صحرااا ...ههه بلا منطول عليكم حقا مكان لا جائزة لا والو أعرف الغز علق وشوور هههه.. نبداا .. (1) هين هين يجر في مسييرين ؟ (2) قدها قد الفارة ومعمرا الدارة{ أي معمرا المنزل } ؟ (3) قبة خظرا ومفتاحها حديد وسكانها عبيد..؟ (4) كرعيه في طين و سابق الطايرين ؟ (5) طڨ هنا و طڨ لهيه و طڨ شڨ بحر منهيه (6)دخلت يدي في صفحا جبت تفاحة (7)كمتي بيا لبسة مئة عبيا و ركبة عريانا (8) كمتي بيا لبسة مئة عبيا و ركبة عريانايها (9) طيها طي كتاب ولونها لون غراب ؟ أيام ونكتب اجابة ^^ دمتم في حفظ الله ورعايته