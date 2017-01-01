مشكلتي ارجوكم الامر عاجل و طارئ

الموضوع في 'منتدى هذه مشكلتي [ معا لحل مشاكلنا ]' نشر بواسطة مشكلتي, ‏21 جويلية 2017 على 05:31.

  1. مشكلتي

    مشكلتي ‎‏:: إطرح مشكلتك بكل سرية ::
    :: وإنتظر النصح والتوجيه ::
    كلمة المرور: 4algeria2017

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    السلام عليكم لحباب اهل اللمة
    يعطيكم الصحة كلكم الله يبارك عقل و رزانة لذلك قلت نشارك معاكم مشكيلتي لعلي القى حل عندكم
    المهم
    انا بنت في العشرينات مثلي مثل اي بنت يجوها خطاب و الحمد لله
    مشكيلتي انه انا عندي عيب خلقي ليس ظاهر للناس و العيب هاذا انه القفص الصدري في اعوجاج
    و السمانة الجاية ان شاء الله راهم مجيين ناس ملقيت فيهم حتى عيب باش نرفض
    المهم
    نقل للخطب على العيب هاذا او لا ؟؟؟
    و اذا نقلو كيفاش نجيبهالو ؟؟؟
    مع العلم انها شوفة شرعية فقط يعني اول لقاء بيننا و اول مرة يشوفني و نشوفو
    و محباش نخبر لا امه لا اخته بهاذا العيب
    اتق بعقولكم الراقية
    طاب يومكم
     
    مشكلتي, ‏21 جويلية 2017 على 05:31
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    تم الاعتماد
    أنتظر مرور الاإخوة و الأخوات للنصح
    ربي يوفقك أختي لما فيه الخير
    و لي عودة للموضوع للنصح بحول الله تعالى
     
    الامين محمد, ‏21 جويلية 2017 على 07:59
    #2

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