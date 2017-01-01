السلام عليكم لحباب اهل اللمة يعطيكم الصحة كلكم الله يبارك عقل و رزانة لذلك قلت نشارك معاكم مشكيلتي لعلي القى حل عندكم المهم انا بنت في العشرينات مثلي مثل اي بنت يجوها خطاب و الحمد لله مشكيلتي انه انا عندي عيب خلقي ليس ظاهر للناس و العيب هاذا انه القفص الصدري في اعوجاج و السمانة الجاية ان شاء الله راهم مجيين ناس ملقيت فيهم حتى عيب باش نرفض المهم نقل للخطب على العيب هاذا او لا ؟؟؟ و اذا نقلو كيفاش نجيبهالو ؟؟؟ مع العلم انها شوفة شرعية فقط يعني اول لقاء بيننا و اول مرة يشوفني و نشوفو و محباش نخبر لا امه لا اخته بهاذا العيب اتق بعقولكم الراقية طاب يومكم