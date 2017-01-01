حابا نروح لكوكب الزهرة.. شكون يجي معايا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏22 جويلية 2017 على 01:52.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم

    في هاذي اللحظة الساعة 1 و 41 د.. بصح كاين عباد ماراهومش يرقدو ولا يخلونا نرقدو.. هاذو سكرانين على ما اظن.. وحنا في العمارات تاع حومتنا زعما كانو محافظين بزاف بصح جا وحد الجيل تاع لي فوايو "الله يستر"

    علاه يقولك الإنسان أغبى المخلوقات... ايه وأغبى من الحيوانات .. والله كي تشوف جان طول وعرض يشرب ومن بعد يسكر ويبدا يتمهبل ولي جان لوخربن يتمهبلو بيه ويظحكو عليه وهو مش فايق.. هنا تعرف علاش الانسان أحقر المخلوقات

    لأنو ربي اعطاه كنز من كنوز الله وهو العقل بصح يروح يشرب -حاشاكوم- ويعطل العقل تاعو وكأنو حاب يقول : راني حاب نولي شويا حيواااان.. يااو الحيوان حاشاه راه خير منك ، على الأقل هو راهو عايش بالفطرة تاعو واحمد ربي لأن الحيوانات ماعندهاش عقل لوكان ياحسرااااا ملي تيراونا من الكرة الأرضية.... على خاطر ماتقبلش بهاذ الذل لي رانا نشوفو فيه. علا هاذا قررت نروح لكوكب الزهرة بااالاك تما مانلقاش هاذ المخلوقات المتعفنة علا خاطر مين تمشي راح ترمي لي فيريس تاعها ونخاف تقيسني...

    ايه... واكتاه حرم ربي الخمر ؟ أكثر من 14 قرن بصح لالا.. هاذ المخلوقات حابين يكون "أسفل السافلين" هذا اختيارهم بصح يروحو يبعدونا.. ماشي مايخلوناش نرقدو بالهبال تاعهوم..

    ربي يهدينا... هكذا وتقولو وعلاه هاذي السخانة والحمان!
     
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    دعاء الجنات, ‏22 جويلية 2017 على 01:52
    #1
  2. شيماء05

    شيماء05 :: عضو مُشارك ::

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    موضوع رائع
    ويستحق النقاش لي العودة
    إن شاء الله
     
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    شيماء05, ‏22 جويلية 2017 على 13:05
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    يا اختي انا نروح معاك صح بلاك نرتاحوا من عباد كيما هادو
    وكان تشوفي في حومتنا تحسبي راكي مع بقر كي الناس تروح ترقد هوما يهبلوا الله يستر وربي يهديهم
    الغنا التصفاق والعياط وووووووووو والله نقول سبحان الله هاذوا حيوانات
    ويلا فات سكران مسكين يديروا بيه حلقة وهو ربي يهديه رايح فيها وهوما دايرينوا سينيما
    عباد يا لطيف منهم
    ربي يهديهم ويبعد بلاهم علينا يارب
    ايا نهار تقرري تروحي علمني
    تحياتي اختي
     
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    Malika Tlm, ‏22 جويلية 2017 على 13:16
    #3

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