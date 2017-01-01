تجربتي مع زيت الشعر :Miss_beauty

الموضوع في 'ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر' نشر بواسطة آمِيْرَتُه, ‏23 جويلية 2017 على 11:18.

  1. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

    آهلا حبيباتي ، إن شاء الله تكونو بخير

    المهم جبتلكم وحد الزيت خاص بالشعر من     Miss_beauty مصنوع بالأعشاب و الصبار و المعادن البحرية

    [​IMG]
    بصراحة والله غير روعة نستعمله بعد الدوش كي نبغي نشف شعري ندير شوية في يدي ونحط أسفل الشعر وفي الفراغات نتيجته هايلة و المشكل مكانش في لكوسميتيك.
    هذا أختي شراته منعند وحدة تجيب القش كابا يعني في شهر تجيب زوج
    الشيرات لي من وهران و مهتمات نقولهم هذي المراة عندها حانوت في كاستور وهران
    السعر نتاعه غالي بصح والله يستاهل    350 ألف دج
    ممكن يكون فلكوسميتيك بصح ماشي الأصلي
    ننصح لتعاني من تقصف غير تجربه
    ......

    عندي طلب رجاءا دعوة من أجل الشفاء راني مريضة عندي عظم مقسوم بين زوج في رجلي حاشاكم وراني نعاني :cry:
     
    آمِيْرَتُه, ‏23 جويلية 2017 على 11:18
    #1
  2. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    rabi yachfiki ... hada 7ad elbas in cha2 allah
     
    zohor kfz, ‏23 جويلية 2017 على 13:25
    #2

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