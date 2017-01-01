تجربتي مع زيت الشعر :Miss_beauty

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته آهلا حبيباتي ، إن شاء الله تكونو بخير المهم جبتلكم وحد الزيت خاص بالشعر من Miss_beauty مصنوع بالأعشاب و الصبار و المعادن البحرية بصراحة والله غير روعة نستعمله بعد الدوش كي نبغي نشف شعري ندير شوية في يدي ونحط أسفل الشعر وفي الفراغات نتيجته هايلة و المشكل مكانش في لكوسميتيك. هذا أختي شراته منعند وحدة تجيب القش كابا يعني في شهر تجيب زوج الشيرات لي من وهران و مهتمات نقولهم هذي المراة عندها حانوت في كاستور وهران السعر نتاعه غالي بصح والله يستاهل350 ألف دج ممكن يكون فلكوسميتيك بصح ماشي الأصلي ننصح لتعاني من تقصف غير تجربه ...... عندي طلب رجاءا دعوة من أجل الشفاء راني مريضة عندي عظم مقسوم بين زوج في رجلي حاشاكم وراني نعاني