تجربتي مع زيت الشعر :Miss_beauty

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته



آهلا حبيباتي ، إن شاء الله تكونو بخير



المهم جبتلكم وحد الزيت خاص بالشعر من

Miss_beauty







بصراحة والله غير روعة نستعمله بعد الدوش كي نبغي نشف شعري ندير شوية في يدي ونحط أسفل الشعر وفي الفراغات نتيجته هايلة و المشكل مكانش في لكوسميتيك.

هذا أختي شراته منعند وحدة تجيب القش كابا يعني في شهر تجيب زوج

الشيرات لي من وهران و مهتمات نقولهم هذي المراة عندها حانوت في كاستور وهران

السعر نتاعه غالي بصح والله يستاهل مصنوع بالأعشاب و الصبار و المعادن البحريةبصراحة والله غير روعة نستعمله بعد الدوش كي نبغي نشف شعري ندير شوية في يدي ونحط أسفل الشعر وفي الفراغات نتيجته هايلة و المشكل مكانش في لكوسميتيك.هذا أختي شراته منعند وحدة تجيب القش كابا يعني في شهر تجيب زوجالشيرات لي من وهران و مهتمات نقولهم هذي المراة عندها حانوت في كاستور وهرانالسعر نتاعه غالي بصح والله يستاهل

350 ألف دج

ممكن يكون فلكوسميتيك بصح ماشي الأصلي

ننصح لتعاني من تقصف غير تجربه