اسباب تدمير الحياة الزوجية

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة sami202, ‏23 جويلية 2017 على 11:36.

  1. sami202

    sami202 :: عضو منتسِب ::

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    فيروسات الحياة الزوجية
    يقول تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (آية21 سورة الرّوم)
    نظام العلاقات الزوجية الصحية هي نتيجة لتفاهم بين الطرفين، الصداقة والاحترام والحب بينهما. الحياة الزوجية السعيدة ليست امرًا مفهومًا ضمنًا، ويلزمها عمل ومثابرة ومتابعة
    ويوجد 8 فيروسات للحياة الزوجية هي :     اضغط هنا
    قال اللَّه -تعالى- في كتابه العزيز:
    ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيم﴾ [الأحزاب: 56].
    وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
    وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
     
    sami202, ‏23 جويلية 2017 على 11:36
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