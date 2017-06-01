اسباب تدمير الحياة الزوجية

فيروسات الحياة الزوجية

يقول تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) (آية21 سورة الرّوم)

نظام العلاقات الزوجية الصحية هي نتيجة لتفاهم بين الطرفين، الصداقة والاحترام والحب بينهما. الحياة الزوجية السعيدة ليست امرًا مفهومًا ضمنًا، ويلزمها عمل ومثابرة ومتابعة

ويوجد 8 فيروسات للحياة الزوجية هي :