شجار بين عضوتين خخخخ

الموضوع في 'منتدى الترحيب ومناسبات الأعضاء' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏23 جويلية 2017 على 15:22.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله حمدا كثيرا

    كيما قريتو بالعنوان وفي قولو ل @الامين محمد مكان علاه تسلك

    هذي وحدة يقلها بشرى *اسلي كين*
    أيا وتعيط لسمية
    اااي. متقوليليش ماغاديش تجي

    ونا :صبري ااااا بشرى مزالني فدارنا حتى نجي لعرس بنت خالي بعدها نجيك أن شاء الله

    ألو وآه وين راكي

    رآني لعرس بشرى

    ااااا صحة فيها مجيتش

    ااابشرى ياك قتلك كي نعرس عدا نجيك


    أيا صحا وعيطيلي آه

    صحا


    ألو هامالكي م جيتيش

    اااابشرى ليوم كورتاج مزال اكمل لعرس

    ههه
    ألو وش من جبهة راكي

    صاي شفتك

    خخخخح

    والتقت عضوتين من اللمة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي 18جويلية 2017

    سمية وبشرى

    بارك الله فيك على الإستضافة ومرحبا بك عندنا
    واتمنى أن تلتقي اسرة اللمة كامل
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    Soumia hadj mohammed, ‏23 جويلية 2017 على 15:22
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