شجار بين عضوتين خخخخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا كيما قريتو بالعنوان وفي قولو ل @الامين محمد مكان علاه تسلك هذي وحدة يقلها بشرى *اسلي كين* أيا وتعيط لسمية اااي. متقوليليش ماغاديش تجي ونا :صبري ااااا بشرى مزالني فدارنا حتى نجي لعرس بنت خالي بعدها نجيك أن شاء الله ألو وآه وين راكي رآني لعرس بشرى ااااا صحة فيها مجيتش ااابشرى ياك قتلك كي نعرس عدا نجيك أيا صحا وعيطيلي آه صحا ألو هامالكي م جيتيش اااابشرى ليوم كورتاج مزال اكمل لعرس ههه ألو وش من جبهة راكي صاي شفتك خخخخح والتقت عضوتين من اللمة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي 18جويلية 2017 ☺ سمية وبشرى بارك الله فيك على الإستضافة ومرحبا بك عندنا واتمنى أن تلتقي اسرة اللمة كامل