اعادة تدوير الملابس *1* / من قميص رجالي الى قميص نسائي/

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالكن كسولات اليوم جبتلكم فكرة عن تدوير الملابس حولت قميص زوجي الى قميص رائع وسامبل القميص جابولو كادو وما جاش قدو ولبساتو الخزانا قريب عامين قلت modifie ونديه وحتى واحد مايقدر ينتبه بلي القميص كان رجالي ههههه قصيت الاطراف والاكمام نقصت منهم على حساب لاطاي وهنا في الياقا استعملت esisstraces يعطي شكل لي design ماكان لاه تبرقو عينيكم هادي ماشي انا هههه هادي اختي الصغيرة ربي يحفظها اتمنولها النجاح ايا قولو كي جيتكم فنانا صح خخخخخ احم احم نتمنى تعجبكم الفكرة وتطبقوها لما لا بصح شاورو ازواجكم اولا والبنات العازبات ماكان لا تسيي لا خاطر خوك يخليها ترشى في الخزانا وما يعطيهالكش ههههه ممكن تخلولي تعليق في امان الله حبيباتي