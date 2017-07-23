اعادة تدوير الملابس *1* / من قميص رجالي الى قميص نسائي/

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة بنقابي افتخر, ‏23 جويلية 2017 على 19:58.

  1. بنقابي افتخر

    بنقابي افتخر
    :: مشرفة ::
    ركن المهارات اليدوية
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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    كيف حالكن كسولات
    اليوم جبتلكم فكرة عن تدوير الملابس
    حولت قميص زوجي الى قميص رائع وسامبل
    القميص جابولو كادو وما جاش قدو ولبساتو الخزانا قريب عامين :rolleyes:
    :unsure: قلت modifie ونديه :p
    وحتى واحد مايقدر ينتبه بلي القميص كان رجالي ههههه :sneaky::giggle:
    قصيت الاطراف
    والاكمام نقصت منهم على حساب لاطاي
    [​IMG]

    وهنا في الياقا استعملت esisstraces
    يعطي شكل لي design
    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]
    ماكان لاه تبرقو عينيكم هادي ماشي انا هههه هادي اختي الصغيرة ربي يحفظها اتمنولها النجاح



    [​IMG]
    ايا قولو كي جيتكم فنانا صح خخخخخ احم احم ;)
    نتمنى تعجبكم الفكرة وتطبقوها لما لا بصح شاورو ازواجكم اولا:unsure:
    والبنات العازبات:ROFLMAO: ماكان لا تسيي لا خاطر خوك يخليها ترشى في الخزانا وما يعطيهالكش ههههه :p:LOL:
    ممكن تخلولي تعليق (y)(n)
    في امان الله حبيباتي
    :kiss::kiss::kiss:
     

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    بنقابي افتخر, ‏23 جويلية 2017 على 19:58
    #1

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