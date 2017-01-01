

بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هل توافقوني الرأي في أن الشاعر أخطأ عندما قال:

كل العداوات قد ترجى مودّتها *** إلا عداوة من عاداك في الدِّينِ

لماذا قلتُ: أخطـأ؟

لأن عداوة الدِّين يُمكن أن تنقلب إلى مودّة.

بل الذّكّي يقلبها رأسا على عقب فيُحوّل البغضاء إلى محبة



تأمل في هذه المواقف كيف أن أُناساً يُضمرون العداوة والبغضاء لسيّد ولد آدم -صلى الله عليه وسلم– ثم تحوّلت تلك العداوة إلى مودّة ومحبّـة

فضيلة الشيخ :



عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة



ترسم لنا " عندما تكون ذكياً فتحوّل العداوة إلى مودة! "

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