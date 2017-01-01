اعتذارات......

سأعتذر لقلبي الذي عشق من لايعشق ..

سأعتذر لقلمي الذي كتب لمن لايقرأ ..

سأعتذر لعقلي الذي فكر فيمن لايفكِر ..

سأعتذر لروحي التي ذهبت الى من قتلها ..

سأعتذر لعيني التي رأت من لايراها ..

سأعتذر الاعتذارات الحارة لنفسي عما فعلت بها..!

يا هاجِري ظُلماً بغيرِ خطيئةٍ

هل لي إلى الصفحِ الجميلِ سبيلُ؟

ما اصعب البكاء دون دموع و ما اصعب الذهاب بلا رجوع ! وما اصعب ان تحيى يومك فارغا حولك الجميع و تشعر بالوحدة لغياب شخص هو بالنسبة لك كل العالم .

تسللون الى داخلك ، يمتلكون قلبك ، فتحيى بهم و تتنفس بوجودهم و ترى باعينهم و فجأة يرحلون تاركينك لا تتنفس ولا ترى و تفقد الحياة معناها بالنسبة لك و تكتشف يوما انك كنت مجرد اداة مؤقتة لاسعاد قلوبهم .

كُن دائماً مع شخص يؤمن بك، شخصاً يُحبك دون ملل، شخصاً رأى كُل عيُوبك وأخطائك ولا يزال يثق بك، شخصاً يستودعك الله دائماً .!

تذكر كل الذين وعدوك بالمساعده عجزو في مساعدة أنفسهم.

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