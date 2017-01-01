سلسلة فوائد مختصرة44 ( أقسام الأمانة )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏25 جويلية 2017 على 20:41.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    8,520
    الإعجابات المتلقاة:
    6,804
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    أقسام الأمانة

    الأمانة باعتبار متعلَّقِها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
    أمانة تتعلق بحق الله تبارك وتعالى على عباده ؛ بإخلاص الدين له وامتثال أوامره والبعدِ عن نواهيه والحذرِ من الإشراك به تبارك وتعالى. وأمانة تتعلق بحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بمحبته صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره والبعد عن نواهيه ، وتصديق أخباره وتعظيمه وتوقيره ، والبعد عن الغلوِّ فيه صلى الله عليه وسلم. وأمانة تتعلق بحقوق الناس ؛ كحق الوالدين ، وحق الأبناء ، وحق الجيران ، وهكذا. وقد جمعت هذه الأقسام الثلاثة في قول الله عز وجلّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال:28]
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏25 جويلية 2017 على 20:41
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    4,843
    الإعجابات المتلقاة:
    14,857
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    بارك الله فيكم اخي و جعلها الله في ميزان حسناتكم
     
    الامين محمد, ‏25 جويلية 2017 على 21:43
    #2

مشاركة هذه الصفحة