سلسلة فوائد مختصرة44 ( أقسام الأمانة )

أقسام الأمانة



الأمانة باعتبار متعلَّقِها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

أمانة تتعلق بحق الله تبارك وتعالى على عباده ؛ بإخلاص الدين له وامتثال أوامره والبعدِ عن نواهيه والحذرِ من الإشراك به تبارك وتعالى. وأمانة تتعلق بحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بمحبته صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره والبعد عن نواهيه ، وتصديق أخباره وتعظيمه وتوقيره ، والبعد عن الغلوِّ فيه صلى الله عليه وسلم. وأمانة تتعلق بحقوق الناس ؛ كحق الوالدين ، وحق الأبناء ، وحق الجيران ، وهكذا. وقد جمعت هذه الأقسام الثلاثة في قول الله عز وجلّ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال:28]