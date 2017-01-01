أريد حلا لكتاباتي.

السلام عليكم ورحمة الله بغيتكم تعاونوني بمعلوماتكم أنا عندي كتابات نشأتها ووجدتها هذا الصيف على عدة مواضيع مثلا: الثقة، الوجود ، التواضع ، القصص الواقعية ...الخ وحابة نكون منها كتاب بإسمي ولا تعرضوا على كاش شركة و لا كاش مجلة انا حابتكم تعاونوني بغيت نعرض أعمالي لكاش واحد يهتم بهاذ الشي يعني يحتاجهم و نستفادو بزوج مثلا شركة كتب أو مجلات نتمنى تعاونوني لأنو هاذي هيا هوايتي و طموحي وعملي اللي حابة نبرز فيه وانا عندي ثقة فروحي بلي ننجح فيه إن شاء الله نتمنى تسقسيولي ولا تبحثولي و لا تعملولي إعلان سلام