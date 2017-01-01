أريد حلا لكتاباتي.

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة MAROUA HAIBER, ‏26 جويلية 2017 على 00:47.

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  1. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله
    بغيتكم تعاونوني بمعلوماتكم أنا عندي كتابات نشأتها ووجدتها هذا الصيف على عدة مواضيع مثلا: الثقة، الوجود ، التواضع ، القصص الواقعية ...الخ
    وحابة نكون منها كتاب بإسمي ولا تعرضوا على كاش شركة و لا كاش مجلة انا حابتكم تعاونوني
    بغيت نعرض أعمالي لكاش واحد يهتم بهاذ الشي يعني يحتاجهم و نستفادو بزوج مثلا شركة كتب أو مجلات
    نتمنى تعاونوني لأنو هاذي هيا هوايتي و طموحي وعملي اللي حابة نبرز فيه وانا عندي ثقة فروحي بلي ننجح فيه إن شاء الله نتمنى تسقسيولي ولا تبحثولي و لا تعملولي إعلان
    سلام
     
    MAROUA HAIBER, ‏26 جويلية 2017 على 00:47
    #1

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