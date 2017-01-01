استرجاع صور

سلام عليكم

مشكلة عويصة

عندي ملف انشاته على سطح المكتب وكنت نحط فيه صوري

ثم بديت ننقل اليه الصور الموجودة فال د تع اوغديناتور

وكل شي مليح وقاع لي فوتو والملفات شفتهم فيه

بعدها البارح فتحت هد الملف كلش راح ومعلاباليش كيفاه ما لقيت ولا صورة وولا ملف الا ملف واحد



انا شكيت في امر ولي هو بقيت نكوبي لولبارح لي فوتو من هاتفي لهدا الملف واثناء النقل كانت تظهر لي هديك نافدة لي تقول ما تتقليش او رومبلاسي

انا ساعات كنت ندير غي رومبلاسي

ولبارح فتحت الملف خلعني ومالقيت والوا



كارثة عظمي

واخي قام باسترجاع اللعض منها لكن ليست التي اريدها ، مارجعش كلش، ومام لي رجعو نصهم ما يطلعوش

رجاءا مساعدة



هل من الممكن استرجاعه