استرجاع صور

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏27 جويلية 2017 على 09:49.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,047
    الإعجابات المتلقاة:
    12,466
    نقاط الجوائز:
    291
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    /
    سلام عليكم
    مشكلة عويصة
    عندي ملف انشاته على سطح المكتب وكنت نحط فيه صوري
    ثم بديت ننقل اليه الصور الموجودة فال د تع اوغديناتور
    وكل شي مليح وقاع لي فوتو والملفات شفتهم فيه
    بعدها البارح فتحت هد الملف كلش راح ومعلاباليش كيفاه ما لقيت ولا صورة وولا ملف الا ملف واحد

    انا شكيت في امر ولي هو بقيت نكوبي لولبارح لي فوتو من هاتفي لهدا الملف واثناء النقل كانت تظهر لي هديك نافدة لي تقول ما تتقليش او رومبلاسي
    انا ساعات كنت ندير غي رومبلاسي
    ولبارح فتحت الملف خلعني ومالقيت والوا

    كارثة عظمي
    واخي قام باسترجاع اللعض منها لكن ليست التي اريدها ، مارجعش كلش، ومام لي رجعو نصهم ما يطلعوش
    رجاءا مساعدة

    هل من الممكن استرجاعه
     
    Soumia hadj mohammed, ‏27 جويلية 2017 على 09:49
    #1
  2. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,846
    الإعجابات المتلقاة:
    6,441
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    وهران
    الكوغباي مفيهاش ؟؟!
     
    فيتامين سي, ‏27 جويلية 2017 على 10:05
    #2
  3. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 فيفري 2016
    المشاركات:
    1,846
    الإعجابات المتلقاة:
    6,441
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    وهران
    فيتامين سي, ‏27 جويلية 2017 على 10:05
    #3

مشاركة هذه الصفحة