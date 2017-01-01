الاهمال لي وصلنا ليه في هذي لبلاد

وحوش لا يملكون ذرة رحمة شرف او انسانية وجريمة كما اعتبرها سكان الولاية بالجلفة وفاة الفتاة صاحبة 24 عاما هي وجنينها الذي في بطنها بعد ان زارت مستشفى عين وسارة ويقوم بعدم استقبالها ويوجها الى مدينة حاسي بحبح لتقوم ايضا المستشفى بعدم قبولها وارسالها للولاية بالجلفة وهي تتخبط من الالم وبعد وصولها لولاية الجلفة فلم يستقبلوها ايضا وقولوا لها انك بامكانك الولادة في عين وسارة التي تبعد 100كلم ليقوم زوجها بارجاعها لبلدية عين وسارة وفي طريق العودة لفضت انفاسها الاخيرة هي والجنين قبل الوصول حسبنا الله ونعم الوكيل المهم غاضتني اللمسكينة حبيت نديرو عنها نقاش هيا تلايمو ونهدرو على الاهمال يلي وصلت ليه بلادنا