الاهمال لي وصلنا ليه في هذي لبلاد

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة شيماء05, ‏27 جويلية 2017 على 16:42.

  1. شيماء05

    شيماء05 :: عضو مُشارك ::

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    وحوش لا يملكون ذرة رحمة شرف او انسانية
    وجريمة كما اعتبرها سكان الولاية بالجلفة
    وفاة الفتاة صاحبة 24 عاما هي وجنينها الذي في بطنها بعد ان زارت مستشفى عين وسارة ويقوم بعدم استقبالها ويوجها الى مدينة حاسي بحبح لتقوم ايضا المستشفى بعدم قبولها وارسالها للولاية بالجلفة وهي تتخبط من الالم وبعد وصولها لولاية الجلفة فلم يستقبلوها ايضا وقولوا لها انك بامكانك الولادة في عين وسارة التي تبعد 100كلم ليقوم زوجها بارجاعها لبلدية عين وسارة وفي طريق العودة لفضت انفاسها الاخيرة هي والجنين قبل الوصول حسبنا الله ونعم الوكيل المهم غاضتني اللمسكينة حبيت نديرو عنها نقاش هيا تلايمو ونهدرو على الاهمال يلي وصلت ليه بلادنا
     
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    شيماء05, ‏27 جويلية 2017 على 16:42
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    والله سمعت بالحادثة شيء محزن
    و ربي وكيلهم
    كان على زوجها إرغامهم على إدخالها المستشفى
    في الجلفة او في أي مكان لأنها ليست ملكية والديهم
    وقع لي حادث مشابه كسرت عليهم البيبان و رحت للشرطة بلغت
    فما كان عليهم إلا إدخال زوجتي و مراعاتها الرعاية الكاملة
     
    الامين محمد, ‏27 جويلية 2017 على 19:08
    #2
  3. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    الاجل :cry::cry::cry: ربي يرحمهم و بصبر اهلها
    لازم اي وحدة تمشي تزيد تقعدلهم هنا نقعد بسيف يدخلوهم ماشي خاطرهم ..
     
    فيتامين سي, ‏27 جويلية 2017 على 19:12
    #3
  4. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    ربي يرحمهم
    للاسف هذي هي الخدمات في بلادنا
    وهذا هو العامل في بلادنا واحد ما يحاسب نفسو ولا يخدم خدمتو الا من رحم ربي
     
    يزيد 05, ‏27 جويلية 2017 على 19:19
    #4

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