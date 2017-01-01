مقتطفات شعريّة.. بقلمي..

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة فارس البوح, ‏27 جويلية 2017 على 18:26.

  1. فارس البوح

    فارس البوح :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    أعتذر من جميع إخوتي وأخواتي..
    الذين أتابع حروفهم.. ويتابعون حروفي..
    على طول غيابي.. سأعود في الأيام القادمة
    بمشيئة الله.. عاطر تحياتي لكم جميعا..
    ❀❀❀



    قَالَتْ لِي أَتَذْكُرُنِي.. حِينَ لَا تَرَانِي..؟

    فَقُلْتُ لَهَا.. إِنَّ طَيْفَكِ لَا يُفَارِقُنِي..

    أَبَدٌا.. أَبَدٌا.. لَمْ تَغِبِي عَنِّي..

    لَا فِي صَحْوِي.. وَلَا فِي مَنَامِي..

    بقلمي.. ♡

    ❀❀❀❀❀❀


    أحببناكم والله.. جمَّا..

    عَهَدناكم.. وعهدكم ما خُنَّا..

    ما هجرناكم.. وعنكم ما رَحلنَا..

    بل نحن.. غصبًا رُحِّلناَ..

    بقلمي.. ♡

    ❀❀❀❀❀❀


    قد يشبهكِ القمر..

    لأنّه يطلّ من محياكِ..

    وقد تشبهكِ الشمس..

    لأنّها تشرق من وجنتيكِ..

    وقد تتراقص نجوم السما زهوا..

    أتعلمين يا سيّدتي لما..؟

    لأنها تختلس بريقها من عينيكِ..

    يشبهونكِ.. ولا تشبهينهم..

    تلكَ يا سيّدتي.. هيّ أنتِ..

    بقلمي.. ♡

    ❀❀❀❀❀❀


    سيّدتي أنتِ ثمينة.. كتحفة مرمريّة..

    تقيمين في قصركِ العاجيّ..

    أعمدته وجدرانه.. بهيّة..

    صُقلت مرايا رخامية..

    تحفّه.. جنّة غنّاءٌ ملكيّة..

    تحيطها.. أسوار عالية..

    سيّدتي لا تأبهي.. لشأني..

    لا تأبهي.. لرحيلي.. أو ثوائي..

    فأنا مثل.. بائع جوّال مفلس..!!

    أبيع ما تبّقى.. من أغراضي..

    سيّدتي لا تأبهي لحالي..

    فأنتِ أميرة جميلة..

    وأنا مجرّد شاعر مجنون.. !!

    ألقي عليكِ آخر أشعاري..

    بقلمي.. ♡

     
    DMomo معجب بهذا.
    فارس البوح, ‏27 جويلية 2017 على 18:26
    #1
  2. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ~

    هكذا وإلا فلا. نصوص ممتعة سريعة الإيقاع، جميلة المعاني.

    قد أختلف في اتجاهها، لكنّي لا أملك أن أنكر حسن صياغتها وموسيقاها.

    فأتحفنا بالمزيد !

    ~

    ويزيد روعتها أخي فارس البوح قلّة الأخطاء فيها، فلا آخذ عليك إلاّ:


    لم تغيبي*

    فالجزم بـ لم يحذف النّون في آخر 'تغيبين'، ولا شأن له بالياء.

    ❀❀❀❀❀❀

    [​IMG]

    ❀❀❀❀❀❀


    أتعلمين يا سيّدتي لمَ*

    تحذف الألف من أداة الاستفهام 'ما' إذا اتّصل بها حرف جر

    فنقول: عمّ؟ ممّ؟ لمَ؟ بمَ؟

    ❀❀❀❀❀❀



    في هذه القطعة شيء من مروان البرغوثي، فأحسنتَ !

    ويعجبني أنّك لو استخدمت "بقائي" بدل "ثوائي" لما تغيّر شيء

    لكنّك اخترت الأجمل لا الاعتيادي، فشكرا !

    ~

    شيئان أخيران، اهتم أكثر بالموسيقى والقوافي لتزيد إلى معانيك طربا.

    و لا حاجة بك إلى كتابة "بقلمي"، فالقسم لا يقبل الأعمال المنقولة أصلا.

    أجدت، فلا تحرمنا.
     
    DMomo, ‏28 جويلية 2017 على 00:12
    #2

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