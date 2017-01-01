مقتطفات شعريّة.. بقلمي..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أعتذر من جميع إخوتي وأخواتي..

الذين أتابع حروفهم.. ويتابعون حروفي..

على طول غيابي.. سأعود في الأيام القادمة

بمشيئة الله.. عاطر تحياتي لكم جميعا..

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قَالَتْ لِي أَتَذْكُرُنِي.. حِينَ لَا تَرَانِي..؟



فَقُلْتُ لَهَا.. إِنَّ طَيْفَكِ لَا يُفَارِقُنِي..



أَبَدٌا.. أَبَدٌا.. لَمْ تَغِبِي عَنِّي..



لَا فِي صَحْوِي.. وَلَا فِي مَنَامِي..



بقلمي.. ♡



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أحببناكم والله.. جمَّا..



عَهَدناكم.. وعهدكم ما خُنَّا..



ما هجرناكم.. وعنكم ما رَحلنَا..



بل نحن.. غصبًا رُحِّلناَ..



بقلمي.. ♡



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قد يشبهكِ القمر..



لأنّه يطلّ من محياكِ..



وقد تشبهكِ الشمس..



لأنّها تشرق من وجنتيكِ..



وقد تتراقص نجوم السما زهوا..



أتعلمين يا سيّدتي لما..؟



لأنها تختلس بريقها من عينيكِ..



يشبهونكِ.. ولا تشبهينهم..



تلكَ يا سيّدتي.. هيّ أنتِ..



بقلمي.. ♡



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سيّدتي أنتِ ثمينة.. كتحفة مرمريّة..



تقيمين في قصركِ العاجيّ..



أعمدته وجدرانه.. بهيّة..



صُقلت مرايا رخامية..



تحفّه.. جنّة غنّاءٌ ملكيّة..



تحيطها.. أسوار عالية..



سيّدتي لا تأبهي.. لشأني..



لا تأبهي.. لرحيلي.. أو ثوائي..



فأنا مثل.. بائع جوّال مفلس..!!



أبيع ما تبّقى.. من أغراضي..



سيّدتي لا تأبهي لحالي..



فأنتِ أميرة جميلة..



وأنا مجرّد شاعر مجنون.. !!



ألقي عليكِ آخر أشعاري..



بقلمي.. ♡