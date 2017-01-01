معلومة قيمة

# لم يكن الأطباء ينحرجون ￼ من وضع رؤوسهم لسماع دقات قلب النساء ￼❤ غير أنه في عام 1916 كان هناك طبيبا فرنسيا يدعى .*رانيغيرنوقتبيكم*. كان يعاني خجلا من استعمال هذه الطريقة لدرجة انه فكر باعتزال الطب .. ￼ وذات يوم كان مستنداً على جذع شجرة حين سمع بوضوح صوت طائر ￼ ينقر في أعلى الشجرة فأدرك أن الجذع حمل ذبذبات الصوت إليه رغم بعد المسافة فخطرت له فكرة السماعة الطبية آلله يهديه.... ￼￼ لو لم تكن اختراعاته لكان نصف شبابنا دكاترة ￼☺ أنا أشك انها الشجره نفسها اللي كان جالس تحتها نيوتن ...الشجرة هدي ما تجيب إلا المصايب ￼￼￼ عاود اقرأ اسم الدكتور ضرك تفهم