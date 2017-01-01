معلومة قيمة

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الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة جيهان جوجو, ‏27 جويلية 2017 على 18:47.

  1. جيهان جوجو

    جيهان جوجو
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    عالمي الخاص^^
    # لم يكن الأطباء ينحرجون ￼[​IMG] من وضع رؤوسهم
    لسماع دقات قلب النساء ￼[​IMG]
    غير أنه في عام 1916 كان هناك طبيبا فرنسيا
    يدعى .*رانيغيرنوقتبيكم*. كان يعاني خجلا
    من استعمال هذه الطريقة لدرجة انه فكر باعتزال الطب .. ￼[​IMG]
    وذات يوم كان مستنداً على جذع شجرة
    حين سمع بوضوح صوت طائر ￼[​IMG] ينقر في أعلى الشجرة
    فأدرك أن الجذع حمل ذبذبات الصوت إليه رغم
    بعد المسافة فخطرت له فكرة السماعة الطبية
    آلله يهديه.... ￼[​IMG][​IMG]
    لو لم تكن اختراعاته لكان نصف شبابنا دكاترة ￼[​IMG]
    أنا أشك انها الشجره نفسها اللي كان جالس تحتها نيوتن
    ...الشجرة هدي ما تجيب إلا المصايب ￼[​IMG][​IMG][​IMG]
    عاود اقرأ اسم الدكتور ضرك تفهم

     
    التعديل الأخير: ‏27 جويلية 2017 على 18:53
    يزيد 05 معجب بهذا.
    جيهان جوجو, ‏27 جويلية 2017 على 18:47
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    هههههه انا لول لي طحت فالفخه
     
    يزيد 05, ‏27 جويلية 2017 على 19:12
    #2
  3. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    بصح هذي تاع الشباب يخدمو كامل طبه كاينه منها ههههههه
     
    يزيد 05, ‏27 جويلية 2017 على 19:13
    #3
  4. salah.f

    salah.f :: عضو فعّال ::

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    وقتي عندك الحق
     
    salah.f, ‏27 جويلية 2017 على 19:15
    #4

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