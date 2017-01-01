سلسلة فوائد مختصرة46 ( التعصب )

التعصب





التعصبُ آفةٌ قديمةٌ تثور عن الجهل تغلق فكرَ صاحبها وعقلَه وتحجُبُه عن عقلِ الأمور على وجهها الصحيح؛ فلربما نصر باطلا أو رد حقا أو دافع عن ظالم أو اتهم مظلوما إلى غير ذلك من التصرفات الخاطئة التي لم تُفعل إلا تعصبًا إما لرأي أو شيخ أو قبيلة أو طائفة أو حزب أو نحو ذلك، وكل تعصب لأمر من الأمور بلا هدى من الله فهو من عمل الجاهلية، فكيف إذا بني على هذا التعصب الولاء والبراء والحب والبغض، وأمّا ما استجد في زماننا هذا من تعصب لقطعة جلدٍ مستديرةٍ فهذا نَسِيْجُ وَحْدِهِ لا نظيرَ له في تاريخ الأمم السابقة كلِّها مسلمها وكافرها ، ردَّ اللهُ الجميع إلى الحق والهدى ردًا جميلا.