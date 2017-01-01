سلسلة فوائد مختصرة 49 ( احفظ الله يحفظك )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏28 جويلية 2017 على 10:46.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    احفظ الله يحفظك

    من حفظ حدود الله وراعى حقوقه حفظه الله ؛ فإن الجزاء من جنس العمل . وحِفْظ الله للعبد نوعان :
    أحدهما : حفظه له في مصالح دنياه ، كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله , قال الله عز وجل : { لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ } [الرعد:11] ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " هم الملائكة يحفظونه بأمر الله ، فإذا جاء القدر خلَّوا عنه " , وقال علي رضي الله عنه : " إن مع كل رجلٍ ملَكين يحفظانه مما لم يُقدَّر فإذا جاء القدر خلَّيا بينه وبينه ، وإن الأجل جُنّة حصينة " .
    والنوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين : حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه ؛ فيحفظه في حياته من الشّبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان ، ومن هذا القبيل ما ثبت في حديث ابن مسعود أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو : ((اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَائِمًا ، وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَاعِدًا ، وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ رَاقِدًا ، وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا حَاسِدًا)) خرجه الحاكم في مستدركه.
     
    ابو ليث, ‏28 جويلية 2017 على 10:46
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    ((اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَائِمًا ، وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ قَاعِدًا ، وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلاَمِ رَاقِدًا ، وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا حَاسِدًا))
    و الله الحمد لله على نعمة الاسلام ففيه كلش واضح
    كالمحجة البيضاء لا اسرار عندنا
    فلو كان القرآن عند غيرنا لباعوا ما فيه من علم بالقناطير
    و جعلوه سرا لا يصله إلا الفرادى الواصلون
    لكن عندنا لا رهبانية بل العلم واضح مشروح كالبحر المفتوح
    لكن مشكلتنا أننا لا نجتهد في التعلم و لا نتعب في البحث عن الحق
    بارك الله فيكم أخي أباليث
     
    الامين محمد, ‏28 جويلية 2017 على 11:15
    #2

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