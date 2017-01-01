خاطرتي ل♥أفضل أساتذتي♥

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة MAROUA HAIBER, ‏28 جويلية 2017 على 16:33.

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  1. MAROUA HAIBER

    MAROUA HAIBER :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم يا مجمع الخير والأحباب
    بمناسبة نيلي لشهادة البكالوريا خطر على قلمي أن يكتب على من علمه أن يكتب وهو: الأستاذ
    أتقدم بهاته الخاطرة البسيطة وأهديها لكل من درسني : ابتدائي, متوسط, ثانوي

    نور يشرق عند الصبيحة و يغرب عند الأمسية,يسيل عرقه بغية تكوين و إنشاء مجتمع واع مثقف,يرتدي الأبيض لينشر السلام
    بين طلابه. الأستاذ مرجع التصرف في أمور الحياة,هو شخصية طموح لا ينتهي,يبعث كل إيجابي يحمله فكره,يستعين بوسائل مهذبة و هادئة
    تعبر عن مهنته قصد توصيل الفكر المهذب الهادئ لطلابه , يخلق جوا أسريا متحابا الذي يخلف ذكرى عذبة أثناء الفراق, كما أنه في بعض دروسه يترك مغازي و عبر ذات طابع أخلاقي و إنساني , يحول عقل الطالب من طفولي إلى ناضج ,عميق في التفكير بلسانه الزهري المتلفظ بحروف عطرة , يرهق نفسه كي يسقي طلابه علما نافعا قيما حتى ينمو فكرهم و لا يذبل . فما أعظم هذا المخلوق الذي منحه عقله و قلبه صفة الشموخ و الفخر و ما أجمله بذوقه في بعث و إرسال رسائله المتألقة بمحتواها و قد وصلت المخاطبة: أنت إنسان استثنائي بميزاتك و مبادئك المنطقية كدت في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يا مثلنا الأعلى دمت بخير وأحسن حال .
     
    إلياس و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    MAROUA HAIBER, ‏28 جويلية 2017 على 16:33
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏28 جويلية 2017 على 18:02
    #2

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