خاطرتي ل♥أفضل أساتذتي♥

السلام عليكم يا مجمع الخير والأحباب بمناسبة نيلي لشهادة البكالوريا خطر على قلمي أن يكتب على من علمه أن يكتب وهو: الأستاذ أتقدم بهاته الخاطرة البسيطة وأهديها لكل من درسني : ابتدائي, متوسط, ثانوي نور يشرق عند الصبيحة و يغرب عند الأمسية,يسيل عرقه بغية تكوين و إنشاء مجتمع واع مثقف,يرتدي الأبيض لينشر السلام بين طلابه. الأستاذ مرجع التصرف في أمور الحياة,هو شخصية طموح لا ينتهي,يبعث كل إيجابي يحمله فكره,يستعين بوسائل مهذبة و هادئة تعبر عن مهنته قصد توصيل الفكر المهذب الهادئ لطلابه , يخلق جوا أسريا متحابا الذي يخلف ذكرى عذبة أثناء الفراق, كما أنه في بعض دروسه يترك مغازي و عبر ذات طابع أخلاقي و إنساني , يحول عقل الطالب من طفولي إلى ناضج ,عميق في التفكير بلسانه الزهري المتلفظ بحروف عطرة , يرهق نفسه كي يسقي طلابه علما نافعا قيما حتى ينمو فكرهم و لا يذبل . فما أعظم هذا المخلوق الذي منحه عقله و قلبه صفة الشموخ و الفخر و ما أجمله بذوقه في بعث و إرسال رسائله المتألقة بمحتواها و قد وصلت المخاطبة: أنت إنسان استثنائي بميزاتك و مبادئك المنطقية كدت في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يا مثلنا الأعلى دمت بخير وأحسن حال .