خاطرتي ل♥أفضل أساتذتي♥

السلام عليكم يا مجمع الخير والأحباب

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بمناسبة نيلي لشهادة البكالوريا خطر على قلمي أن يكتب على من علمه أن يكتب وهو: الأستاذ

أتقدم بهاته الخاطرة البسيطة وأهديها لكل من درسني : ابتدائي, متوسط, ثانوي