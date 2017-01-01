سلسلة فوائد مختصرة51 ( الحياء من الله )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏29 جويلية 2017 على 17:49.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    الحياء من الله

    أعظم الحياء شأنًا وأعلاه مكانةً وأولاه بالعناية والاهتمام الحياء من الله تبارك وتعالى ، خالقِ الخليقة ومُوجِدِ البرية ، مَن يراك أينما تكون ولا تخفى عليه منك خافية المطلعِ على سرِّك وعلانيتك وغيبك وشهادتك. وهو خلقٌ كريم ينشأ عن أمور ثلاثة :
    الأول: رؤية نعمة الله تبارك وتعالى عليك ومنَّته وفضله .
    والثاني : رؤيتك تقصيرَك في حقه وفي القيام بما يجب له عليك سبحانه من امتثال المأمور وترك المحظور .
    والأمر الثالث : أن تعلم أنَّه تبارك وتعالى مطَّلع عليك أينما تكون في كلِّ حال وقت لا تخفى عليه منك خافية .
     
    إلياس معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏29 جويلية 2017 على 17:49
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏29 جويلية 2017 على 17:56
    #2

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