بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:



تقديم قائمة من القواعد في المجالات الإنسانية والحياتية لا يهدف إلى تقديم قوانين معيارية؛ وإنما يهدف إلى تكثيف مجموعة من الخبرات والتجارب في شكل عبارات موجزة تستمد قيمتها من ثقتك بقائلها، لكن هذه القيمة تظل مرهونة بأن تقوم بتجربة هذه القواعد فتجدها صالحة لك؛ لأنه لا ضمانة لشمول نفع هذه القواعد لكل أحد.

هذا هو القول الوسط في موضوع تبادل الخبرات والنصائح الإنسانية والحياتية، بعيدا عن تطرف من يبالغ في نسبية الأمور حتى يُفقد الاشتراك الإنساني والحياتي قيمته، وبعيدا عن تطرف مقابل يريد أن يجعل من تجربته قانونًا للناس ومعيارًا للحق والصواب.

وقد اخترت أن أجعل قائمة قواعدي التي أضمنها هذا المقال متعلقة بموضوع القراءة، ويمكنني سردها فيما يلي:

القاعدة الأولى: ليس هناك شيء إلا والقراءة تعين على إدراكه.



درس بعنوان:

" قواعد القراءة*"

فضيلة الشيخ:

"أحمد سالم"

يروي لنا في خطبة رائعة آيات من القرآن الكريم و أحاديث صحيحة

ترسم لنا "قواعد القراءة *"

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