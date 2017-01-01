المرأة واللغة العربية

السلام عليكم يقال ان (اللغة العربية غدرت بالمرأة في5مواضع ) وهي 1-إذا كان الرجل ما زال ع قيد الحياة يقال عنه حي أما المرأة فيقال عنها حية 2-إذا اصاب الرجل في قوله وحديثه يقال عنه مصيب اما المرأة فيقال عنها مصيبة 3-إذا تولى الرجل منصب القضاء يقال عنه قاضي أما المرأة فيقال عنها قاضية والقاضية هي المصيبة العظمى تقضي على من زلت به. 4-إذا كان للرجل هواية تسلى بها يقال عنه هاو أما المرأة فيقال عنها هاوية ♀️ والهاوية هي النار العميقة التى يهوى اهل النار فيها مهوي بعيدا.ع قول بعض المفسرين 5-إذا دخل الرجل البرلمان يقال عنه نائب اما المرأة فيقال عنها نائبة والنائبة هي اخت المصيبة !!