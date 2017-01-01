المرأة واللغة العربية

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة يزيد 05, ‏1 أوت 2017 على 22:50.

  1. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    يقال ان (اللغة العربية غدرت بالمرأة في5مواضع ) وهي

    1-إذا كان الرجل ما زال ع قيد الحياة يقال عنه حي

    أما المرأة فيقال عنها حية

    2-إذا اصاب الرجل في قوله وحديثه يقال عنه مصيب

    اما المرأة فيقال عنها مصيبة

    3-إذا تولى الرجل منصب القضاء يقال عنه قاضي

    أما المرأة فيقال عنها قاضية

    والقاضية هي المصيبة العظمى تقضي على من زلت به.

    4-إذا كان للرجل هواية تسلى بها يقال عنه هاو
    أما المرأة فيقال عنها هاوية ‍♀️

    والهاوية هي النار العميقة التى يهوى اهل النار فيها مهوي بعيدا.ع قول بعض المفسرين

    5-إذا دخل الرجل البرلمان يقال عنه نائب

    اما المرأة فيقال عنها نائبة

    والنائبة هي اخت المصيبة !!
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    يزيد 05, ‏1 أوت 2017 على 22:50
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