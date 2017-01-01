غزة بين نصرة السلفيين بالدعاء وعويل الحزبيين والرعاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله القائل (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)والصلاة والسلام على رسول الله القائل (من لم يدع الله يغضب عليه)وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أمابعدفلا يخفى ما حصل في هذه الأيام من قيام بعض السفهاء من الطعن في السلفيين وفي علمائهم بخاصة وفي شيخنا العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-تحديدا، ولذلك كان واجبا على كل سلفي الذب عنه ونصرة الحق وأهله، وإنما أردت بيان نصرة السلفيين لإخوانهم في غزة-سلمهم الله-النصرة التي جهلها القوم-وقد قيل من جهل الشيء عاداه-والله الموعد وهو حسبنا.

بيان فضل الدعاءوالأمر به

قال الله عزوجل: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) الأعراف180

قال عليه الصلاة والسلام (إن الدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء) صحيح الترغيب 1634.

الاستنصار على الأعداء بالدعاء

فعن أبي سعيد الخدري قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله قد بلغت القلوب الحناجر قال (نعم اللهم استر عوراتنا، وأمن روعتنا) قال فضرب الله-عزوجل-وجوه أعدائه بالريح, فهزمهم الله بالريح.الصحيحة2018

وعن أبي التياح قال سأل رجل عبد الرحمن ابن حبيش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال (جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأودية, وتحدرت عليه من الجبال, وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرعب, قال جعفر أحسبه قال جعل يتأخرقال وجاء جبريل عليه السلام فقال يامحمد قل قال ما أقول ؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر, من شر ما خلق وذرأ وبرأ, ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها, ومن شر ما ذرأ في الأرض, ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار, ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يارحمن ) فطفئت نار الشياطين,وهزمهم الله-عزوجل- .الصحيحة2995

نصر الله للمؤمنين بدعوة الضعفاء منهم؟

قال عليه الصلاة والسلام (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) النسائي 3127

نصرالله للمظلوم ولو بعد حين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، يقول الله-جل جلاله-وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين) الصحيحة870



النصر بالدعاء مما اتفق عليه المؤمنون

قال ابن تيمية (فإن الله بعبادات عباده المؤمنين ودعائهم يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار...وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت بدعاء المؤمنين واستغفارهم، ونزول الغيث بدعاء المؤمنين واستغفارهم، والنصر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم، وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون) اه

وانظر يا رعاك الله إلى قوله (وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون)

ولما كان هذا هو المنهج الصحيح وكان السلفيون أتباع كتاب وسنة، وفقهم الله للثبات والوقوف الموقف الشرعي في نصرة إخوانهم، فبادروا إلى تذكير الناس بربهم والتوبة من ذنوبهم والتضرع إليه ليدفع البلاء عن إخوانهم في –غزة-وسائر بلاد الإسلام، فكان منهم الدعاء في قنوت الوتر أواخر ليالي رمضان، وفي ثنايا خطب الجمعة والعيد, وفي سائر الأوقات, كما لم يفتهم تذكير المسلمين بواجب النصرة, ببذل الأموال وإرسال المساعدات, لتقوية شوكتهم ونصرة قضيتهم, كل بحسب قدرته, من الولاة إلى عامة الناس, وكان هذا شغلهم وهمهم, علمه كل من عرفهم وجالسهم بخلاف أولئك الرعاع الذين جعلوا من العويل شعارا لهم؟.

ومن المعلوم المشاهد أن الفتن إذا عمت اشتغل الناس بها فألهتهم عن عبادة ربهم، ولم يتفرغ لعبادة الله ودعائه إلا القليل وهم الذين يفرون إلى الله-سبحانه وتعالى-من الفتن وأهلها فجعلهم الله سببا لزوال الفتن ودفعها.

شرف العبادة زمن الفتن فمن ذم العباد فهوا المذموم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العبادة في الهرج كهجرة إلي) وفضل الهجرة معلوم فكيف بالهجرة إليه عليه الصلاة والسلام خاصة.

فهذا الذي شغل مشايخنا وعلمائنا السلفيين عن القيل والقال وتصدر القنوات وتهييج الناس بالدعوة للمظاهرات الغوغائية وغيرها من الشطحات التي يحذرون الناس منها ومن أصحابها فضلا على أن يدعوا إليها؟ معاذ الله.

الحزبيون شابهوا المنافقين في عدم الثبات وتحكيم العقل وتصديقه؟

قال الله-سبحانه وتعالى-(وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا)الأحزاب 12

وهذه عادة المنافق عند الشدة لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصرة، ويصدق ظنه. تفسير السعدي

ينكر العلماء الربانيون المظاهرات المخترعة في هذا الزمان من قبل الكفرة ويقلدهم فيها المستغربون والحزبيون بل وعليها يعولون.

المظاهرات هتافات وعويل؟بل من شروط نجاحها-اختلاط الرجال بالنساء-

وهل ينصر المسلمون على أعدائهم بمخالفة إسلامهم وتقليد أعدائهم فالمظاهرات تقليدا للغرب وتتم برعايتهم وتحت حمايتهم؟

مع السماح للقطعان بالصياح والعويل وإعلان العداء في ثوب الولاء؟ أي نصرة هذه؟



إقرار الحزبيين لأهل المعاصي والفجور.

وتجد هذا كثيرا عند القوم بحجة دعمهم للقضية ومساهمتهم في النصر وتدعيمهم لهم بالأموال؟

عن أبي هريرة (نهى عن كسب الزمار) الصحيحة3275

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ...فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) البخاري

فهل ينصر الإسلام بما جعله الله ورسوله من أسباب الهلاك والخسران؟ قال تعالى (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعملا103الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا104) الكهف

أذية الحزبيين للعلماء الربانيين

فلم يكفهم ماهم عليه من الشر، فزادوا الطعن في العلماء, وهذا بالتعريض بهم تارة والتصريح تارة أخرى ولقد كنا نظن أن الطعن في العلماء الربانيين، خصلة من خصال التالفين، قد زال أثرها واندرس خبرها فإذابنا نتفاجأ، بهؤلاء الأغمار يطلعون علينا بها من جديد،فصاروا يسودون في كل جريدة، ويقيئون فيها قيح قلوبهم السقيمة ,وجهلوا الوعيد الشديد.

قال تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا) الأحزاب58

قال تعالى في الحديث القدسي (من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب) البخاري6502