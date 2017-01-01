ورود للتزيين ادخلي ياطفلة

الموضوع في 'ركن حصريات المهارات اليدوية' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏2 أوت 2017 على 10:21.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    واش راكم حبيباتي ؟

    مازالكم مع البحر والتحواس

    [​IMG]

    [​IMG]

    ان شاءالله الجميع بألف خير

    جبتلكم فكرة للتزيين حلوة تصلح لشحال من حاجة
    مثلا: تزيني بيها غرفتك او الصالون والكولوار أو الخزانة
    او جهاز عرسك
    تقدري تنوعي فيها وتتحصلي على شحال من حاجة

    [​IMG]

    يعني تصلح للعازبة والمتزوجة والمختشوبة

    تخدمي بواسطة الطراشن أو مناديل الورق ورود وتثبتيها على كارتون وتزينيها بالشكل لي تحبي
    وتلصقي بالمسدس
    [​IMG]

    ساهلة ماهلة

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    أو تخليهم وردات وتعمري بيهم سلة تزيني بيها كيما هك

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    [​IMG]

    الفيديو من هنا :للي حابة تخدم وتبدل لوك دارها
    ماعليها غير تدخل الفيديو



    [​IMG]

    ولي تدخل تسلخ لايك وترد
    مكنلاه تحشموني بالجماجيم برك معندي مندير بيهم هههه
    الصح في الردود والتفاعل
    هيا دمتمن بخير حبيباتي




     
    صمت المشاعر معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏2 أوت 2017 على 10:21
    #1
  2. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    فكرة رائعة ولله اختي ام ياسمين
    عندي افكار اخرى راح نجيبهملكم ان شاء الله ادعولي نبدل تليفون برك هههههههه
     
    صمت المشاعر, ‏2 أوت 2017 على 10:38
    #2

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