ورود للتزيين ادخلي ياطفلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واش راكم حبيباتي ؟ مازالكم مع البحر والتحواس ان شاءالله الجميع بألف خير جبتلكم فكرة للتزيين حلوة تصلح لشحال من حاجة مثلا: تزيني بيها غرفتك او الصالون والكولوار أو الخزانة او جهاز عرسك تقدري تنوعي فيها وتتحصلي على شحال من حاجة يعني تصلح للعازبة والمتزوجة والمختشوبة تخدمي بواسطة الطراشن أو مناديل الورق ورود وتثبتيها على كارتون وتزينيها بالشكل لي تحبي وتلصقي بالمسدس ساهلة ماهلة أو تخليهم وردات وتعمري بيهم سلة تزيني بيها كيما هك الفيديو من هنا :للي حابة تخدم وتبدل لوك دارها ماعليها غير تدخل الفيديو ولي تدخل تسلخ لايك وترد مكنلاه تحشموني بالجماجيم برك معندي مندير بيهم هههه الصح في الردود والتفاعل هيا دمتمن بخير حبيباتي