سلسلة فوائد مختصرة 76 ( ابتغاء الرِّزق )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏3 أوت 2017 على 10:52.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 جانفي 2010
    المشاركات:
    8,629
    الإعجابات المتلقاة:
    6,957
    نقاط الجوائز:
    851
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    ابتغاء الرِّزق

    إذا آمن العبد بأنَّ الرَّزَّاق هو الله وأنَّ الرِّزق بيده احتاج في هذا المقام إلى أمرين:
    الأول: أن يبتغي الرِّزق عند الله لا عند غيره ؛ فلا يسأل إلَّا الله ، ولا يرجو إلَّا الله ، ولا يطمع في حصول خيراته وبركاته ونِعمَه إلَّا من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ } فيُخلِص التوجه إليه وحده في طلبه للرِّزق ، ولا يلتفت بقلبه إلى غير الله بل يفوِّض أمره إليه ويتوكَّل في حاجاته كلِّها عليه.
    والأمر الثاني: بذل السَّبب ، فإنَّ الرَّزاق سُبْحَانَهُ أمَرَنا ببذل الأسباب قال تعالى: { فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }، أي فليسع في طلب الرزق ولا يعطِّل الأسباب التي أمر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى باتِّخاذها وفِعْلها.
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏3 أوت 2017 على 10:52
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 جوان 2011
    المشاركات:
    534
    الإعجابات المتلقاة:
    959
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    Batna
    بارك الله فيك
    ربي يرزقنا واياكم من فضله
     
    يزيد 05, ‏3 أوت 2017 على 11:27
    #2

مشاركة هذه الصفحة