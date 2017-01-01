هام لجميع الأعضاء توضيح واعتذار من الادارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نود تقديم اعتذار لأعضاءنا الكرام

يخص اللخبطة التي حدثت مؤخرا في نظام الأوسمة

هناك ملفات أعضاء ضاعت منها بعض الأوسمة

بعد التعديل الأخير على نسخة المنتدى



أيضا هناك أعضاء قاموا بتغيير الاسم بعد النسخة الجديدة أيضا ضاعت الأوسمة من ملفاتهم لسبب تقني



وعليه رجاءا من ضاعت منه الأوسمة يبلغنا لنقوم باعادتها الى الملفات

فالمشكل هو تقني وليس بسببنا نحن





سنحاول تدريجيا اصلاح الوضع لكن صبرا علينا فقط





أيضا نظام الشهادات لم يعتمد معتمدا في منتدانا

سنحاول تعويض بعض الشهادات بأوسمة جديدة .





ولو ممكن ان كان هناك من يستطيع مساعدتنا في تصميم الأوسمة الجديدة

لايتردد وله الأجر ان شاء الله





تحيات طاقم الإدارة





