سلسلة فوائد مختصرة 82 ( تفكر في كلامك )

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏3 أوت 2017 على 15:07.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
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    تفكر في كلامك

    من الجميل بالمرء أن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم به ، فإذا تفكر وجد أنَّه لا يخرج عن ثلاثة أحوال:
    1- إما أن يتبين له أنه خير بيِّن واضح ؛ فليتكلم به ولا حرج .
    2- وإما أن يتبين له أنه شرٌّ بيِّن من غيبة أو كذب أو سخرية أو نميمة أو غير ذلك فليمنع نفسه من التكلم به .
    3- وإما أن يكون مشتبهاً عليه لا يدري أهو من الخير أو الشر ، فليمنع نفسه من التكلم به أيضًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ((فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالا يَرِيبُكَ)) .
     
    يزيد 05 معجب بهذا.
    ابو ليث, ‏3 أوت 2017 على 15:07
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُتميز ::

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    بارك الله فيك أخي
     
    ابو ليث معجب بهذا.
    يزيد 05, ‏3 أوت 2017 على 15:28
    #2
  3. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    ‏8 جانفي 2010
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    و فيك يزيد.
     
    ابو ليث, ‏3 أوت 2017 على 16:10
    #3

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