توحشتك 2014.... 2017 و مزااالني متوحشاتك



ياااا الله هااااذو ثلاث سنين ....

و الله جاتني الدمعة



يبقى الحال على حاله

و يزداد عمق الجراح



يا ماااا



مااازااال غيااابك يعنون حياتي



تخرجت فرمسيانة كيما يقولو و ما حضرتيش

خدمت و تمنيتي تشوفينى بالطابلية اابيضاء و مشفتينيش



تخطبت و شاورتك و ك مشفتيش و محضرتيش للخطابة مقدرتيش تفيدينى غير بكلمة كونى فحلة صبرتيني



و جا مكتوبي و تخطبت و محضرتيش و عقدت و ماكليتيش فالى

و تزوجت و محضرتيش



ضربو البارووود و ماسمعتيش ... خرجت من دارنا و محضرتيش يا ميمتى ....ماشفتينيش بالروبا البيضااا ((( نكره اللون الابيض نكرهووو فى جال غيابك)))



و درت دارى و مشفتيهاش يااا ماااا



مازالنى نحاااول باش نشوفك باش نشم ريحتك مازاالني نحلم نرقد فى حضنك و يدك على شعرى



مازالنى نحس بالنقص ...مازالنى ك نطيب حاجة و نتفكر بلى م يوتوب لى تعلمتها مش من عندك جينى الدمعة ....



مازالني محيرة عى خاوتى لى تزوجت و خليتم وحدهم مش معاااك ...



مزالنى نحس بالنقص و الناس الكل يشوفو في حياتى كاااملة ....... مازالنى ك نتفكرك نبداااا نكتب و نكتب و منقدرش نحبس لا كتييييبة لا بكا يااا لميمة ....توحشتك . ​