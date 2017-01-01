توحشتك 2014.... 2017 و مزااالني متوحشاتك

توحشتك بزااااااااف ياااا الله هااااذو ثلاث سنين .... و الله جاتني الدمعة يبقى الحال على حاله و يزداد عمق الجراح يا ماااا مااازااال غيااابك يعنون حياتي تخرجت فرمسيانة كيما يقولو و ما حضرتيش خدمت و تمنيتي تشوفينى بالطابلية اابيضاء و مشفتينيش تخطبت و شاورتك و ك مشفتيش و محضرتيش للخطابة مقدرتيش تفيدينى غير بكلمة كونى فحلة صبرتيني و جا مكتوبي و تخطبت و محضرتيش و عقدت و ماكليتيش فالى و تزوجت و محضرتيش ضربو البارووود و ماسمعتيش ... خرجت من دارنا و محضرتيش يا ميمتى ....ماشفتينيش بالروبا البيضااا ((( نكره اللون الابيض نكرهووو فى جال غيابك))) و درت دارى و مشفتيهاش يااا ماااا مازالنى نحاااول باش نشوفك باش نشم ريحتك مازاالني نحلم نرقد فى حضنك و يدك على شعرى مازالنى نحس بالنقص ...مازالنى ك نطيب حاجة و نتفكر بلى م يوتوب لى تعلمتها مش من عندك جينى الدمعة .... مازالني محيرة عى خاوتى لى تزوجت و خليتم وحدهم مش معاااك ... مزالنى نحس بالنقص و الناس الكل يشوفو في حياتى كاااملة ....... مازالنى ك نتفكرك نبداااا نكتب و نكتب و منقدرش نحبس لا كتييييبة لا بكا يااا لميمة ....توحشتك .