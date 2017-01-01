توحشتك 2014.... 2017 و مزااالني متوحشاتك

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة chr-ndj, ‏4 أوت 2017 على 00:38.

  1. chr-ndj

    chr-ndj :: عضو مُتميز ::

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    توحشتك بزااااااااف

    ياااا الله هااااذو ثلاث سنين ....
    و الله جاتني الدمعة

    يبقى الحال على حاله
    و يزداد عمق الجراح

    يا ماااا

    مااازااال غيااابك يعنون حياتي

    تخرجت فرمسيانة كيما يقولو و ما حضرتيش
    خدمت و تمنيتي تشوفينى بالطابلية اابيضاء و مشفتينيش

    تخطبت و شاورتك و ك مشفتيش و محضرتيش للخطابة مقدرتيش تفيدينى غير بكلمة كونى فحلة صبرتيني

    و جا مكتوبي و تخطبت و محضرتيش و عقدت و ماكليتيش فالى
    و تزوجت و محضرتيش

    ضربو البارووود و ماسمعتيش ... خرجت من دارنا و محضرتيش يا ميمتى ....ماشفتينيش بالروبا البيضااا ((( نكره اللون الابيض نكرهووو فى جال غيابك)))

    و درت دارى و مشفتيهاش يااا ماااا

    مازالنى نحاااول باش نشوفك باش نشم ريحتك مازاالني نحلم نرقد فى حضنك و يدك على شعرى

    مازالنى نحس بالنقص ...مازالنى ك نطيب حاجة و نتفكر بلى م يوتوب لى تعلمتها مش من عندك جينى الدمعة ....

    مازالني محيرة عى خاوتى لى تزوجت و خليتم وحدهم مش معاااك ...

    مزالنى نحس بالنقص و الناس الكل يشوفو في حياتى كاااملة ....... مازالنى ك نتفكرك نبداااا نكتب و نكتب و منقدرش نحبس لا كتييييبة لا بكا يااا لميمة ....توحشتك .
     
    hakim story و عآشقة الجنـة معجبون بهذا.
    chr-ndj, ‏4 أوت 2017 على 00:38
    #1
  2. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
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    والله قاستني كلماتك الام شيء خرافي
    ربي يصبرك اختي الكريمة ويوفقك ويرحم الوالدة ويسكنها فسيح الجنات
     
    hakim story, ‏4 أوت 2017 على 16:12
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    اعتقد الاخت في الغربة او امر ما خلاها بعيدة على اهلها
    والدتها حية
    أليس كذالك اختي ارجوا ان تشرحي اكثر
     
    الامين محمد, ‏4 أوت 2017 على 16:23
    #3

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