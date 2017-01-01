زوجك ليس بنكا ربويا....

سلام عليكم بداية الموضوع حطيتو للبعض وللفائدة لكن بلا منقول كل النساء هكذا ولكن اثبت العلم الحديث ان المراة تميل للرجل الثري لان فيها غريزة تمرير الجيل يعني الي يضمن البقاء والاستمرارية ... طبعا هذا موش عيب لكن هل تذكرين انو صحابة رسول الله كان بعضهم فقراء ؟؟؟ هل تذكرين ان سيدنا رسول الله كان فقيرا ؟؟؟؟ طبعا كان نساؤهم سعداء بل وكانو نساء قمة في الاخلاق قمة في التواضع تزوجو للعفة تزوجو طمعا في الجنة لكن زماننا يعمل الرجل حياته كلها من اجل توفير مبلغ 150 مليون على الاقل لزواج بسيط اي العرس فتاتي الزوجة وتتصرف كانه ربح اليانصيب وهو الذي ضحى بمدخراته لجل الزواج المكلف في زمن التقاليد البالية فتكون الزوجة تبحث عن المزيد فضلا عن اختيارها اكثرهم ثراءا ولكن عقدة التقليد يعني لازم يكون لديها الضروريات والكماليات عفوا وين رايحة ؟؟؟؟؟ تزوجتي باه تتهني ام تزوجتي لتتمتعي باموال ورفاهية لم يستطع ابوك توفيرها لك الاجدر ان تحاسبي من رباك لانه لم يعطيك الرفاهية انتي واخواتك اولا ... البعض تتزوج لاجل الرفاهية ومن بعد تقول ان الرجل يعمل ليل ونهار وهي لا تحس بالسعادة لانه يعشق عمله طبعا يعشق عمله لاجلك يامجنونة يكد ويكدح لاجل ارضاء رغباتك الكثيرة اين القناعة ويكون الحل في الاخير هو ان تطلب الخلع او الطلاق لانها ليست سعيدة يالغربة النساء