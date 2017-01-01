الزوج اخر مرحلة لدخولك الجنة

الموضوع اليوم احبابي هو في طاعة الزوج والاحاديث كثيرة طبعا انا لن اذكر كل شي لكن استشهد بحديثين كريمين 1**عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير. 2**لو كنت امرا بشرا ان يسجد لبشر لامرت المراة ان تسجد لزوجها ولكن الذهنية والعقلية الجزائرية بالخصوص يتم تسليح البنت في بيتها بالعبارات التالية تحكمي فيه كوني قاسحة كون بالمرصاد زيريه متديررلوش خاطرو باه ما يحقركش خدمي احتياطك باه ما يطلقكش قوليلو يكتبلك الدار باسمك ولا السيارة لكن لا اثر للنصيحة في الحديث بالطاعة والاحسان وبالحب والاهتمام فيصطدم الرجل بواقع انو المراة الحنون ايام الخطبة اصبحت بذهنية عسكرية او هيتلرية يالطيف هنا يكون الطلاق هو الحل المرير او الصبر الجميل الذي يسبب بعدها برود المشاعر وهروب الرجل من البيت وتلاحقها اللعنات من الملائكة عليها طبعا ان طاعة الزوج موجبة للجنة وعصيانه موجبة للنار وهذا لان له دور عظيم في قوامته على المراة وحسن تدبير زوجها ورعايتها لانها مخلوق ضعيف